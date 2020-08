CeoTronics: Exklusiv-Interview mit CEO Thomas Günther

Unser heutiger Interviewpartner ist der CEO von CeoTronics, Thomas Günther.

Die CeoTronics GmbH wurde 1985 gegründet. Das Unternehmen entwickelt elektronische Systeme für die professionelle Kommunikation unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Nun entstehen in Rödermark Kommunikationssysteme, die Menschen selbst unter widrigsten Umgebungsbedingungen untereinander kommunizieren lassen. Bei Lärm, in Gefahr oder beim Tragen von persönlicher Schutzausrüstung, sorgen CeoTronics-Systeme für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, höhere Produktivität und



