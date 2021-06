Century Communities: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "century community":

Per 01.06.2021, 15:36 Uhr wird für die Aktie Century Communities am Heimatmarkt New York der Kurs von 81.7 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Wohnungsbau".

Century Communities haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 10,39 ist die Aktie von Century Communities auf Basis der heutigen Notierungen 68 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (32,97) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Century Communities beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,74 Prozent und liegt mit 0,04 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,77) für diese Aktie. Century Communities bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 175,49 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Century Communities damit 137,22 Prozent über dem Durchschnitt (38,27 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 22,1 Prozent. Century Communities liegt aktuell 153,39 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Century Communities?

Wie wird sich Century Communities nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Century Communities Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Century Communities Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken