Century Bridge gibt 178-Millionen-USD-Investition für die Entwicklung von Chinas Wohngebieten bekannt

Joint Venture für die Endphasen des bereits bestehenden Projektsin Renhuai, ChinaBeijing und Dallas (ots/PRNewswire) - Century Bridge Capital gabheute bekannt, dass es 11,7 Millionen USD in ein Wohnbauprojekt fürmittlere Einkommensschichten in Renhuai, China, investiert hat. DieInvestition wird über ein gemeinsames Joint Venture mit GuizhouChuangmeng Real Estate getätigt.Tom Delatour, CEO von Century Bridge, kommentierte die Investitionwie folgt: "Diese Investition bietet uns die Möglichkeit, uns an denletzten drei Bauphasen des bestehenden Projekts zu beteiligen, dasnach Fertigstellung mehr als 1,1 Millionen Quadratmeter Wohn-,Einzelhandels-, Hotel- und Büroflächen umfassen wird. Nach demerfolgreichen Verkauf von rund 90 % der 404.553 QuadratmeterWohnfläche in den letzten vier Bauphasen des Projekts sind wirzuversichtlich, dass unser Entwicklungspartner in den letzten dreiPhasen weiterhin auf sein Wissen über den Bau attraktiverWohneinheiten zurückgreifen wird".Wei Deng, Präsident von Century Bridge, erklärte: "UnserEntwicklungspartner, Guizhou Chuangmeng Real Estate, hat das Projekt2012 gestartet. Seine nachgewiesene Kompetenz bei der Entwicklung vonWohneinheiten, die mit seinem Konzept preislich auf die Anforderungendes neuen Wohnungsmarkts in Renhuai abgestimmt sind, hat zuhervorragenden Verkaufsergebnissen in den frühen Projektphasengeführt. Unser in China ansässiges Team freut sich auf dieZusammenarbeit mit dem Guizhou Chuangmeng Real Estate Team, um mitihnen die letzten drei Bauphasen dieser Entwicklung abzuschließen."WICHTIGE FAKTEN- Renhuai - An der Grenze der Provinzen Guizhou und Sichuan gelegen,ca. 2,5 Autostunden von Guiyang, der Hauptstadt Guizhou, 4,5Autostunden von Chonqing und 5 Autostunden von Chengdu entfernt,ist eine Bezirkshauptstadt der Provinz Guizhou. Renhuai ist als"die Hauptstadt von Baijiu" in China bekannt, weil sie die Heimatder wertvollsten Spirituosenmarke der Welt ist - Kweichow Moutai.- Wichtiger Faktor für die steigende Nachfrage nach neuen Immobilien- Bis 2017 gab es in Renhuai 2.811 Unternehmen, die Baijiuproduzierten. Laut Handelsberichten schafft die Baijiu-Industrierund 54.000 direkte und über 100.000 indirekte Arbeitsplätze. Dadie Wohnbebauung in Moutai Town aufgrund von Schutzbestimmungen fürWasserflächen und Ackerland eingeschränkt ist, bilden Immobilien inRenhuai für die meisten Mitarbeiter dieser schnell wachsendenIndustrie ein begehrtes Ziel.- Zentrale Innenstadtlage - Der Standort befindet sich im Zentrum derInnenstadt von Renhuai 1.500 Meter südwestlich des Rathauses und500 Meter von der Einfahrt zum Rongzun Highway entfernt, derRenhuai mit Zunyi und Guiyang verbindet.- Infrastruktur und Transport - Die Infrastruktur umfasst 40.000Quadratmeter landschaftlich gestalteter Flächen, 1.000 MeterWanderwege sowie einen Kindergarten und eine Grundschule.- Zuwachs des Privateinkommens - Das durchschnittliche verfügbarePro-Kopf-Einkommen wuchs von 2011 bis 2016 mit einer jährlichenRate von 11 %. Im Zeitraum von 2014 bis 2018 stiegen dieImmobilienpreise mit einer geringeren Rate von nur 4,4 %, was denWohnraum erschwinglicher machte.- Joint Venture Partner - Das Projekt wird von einem Joint Ventureaus Century Bridge und Guizhou Chuangmeng Real Estate entwickelt.- Entwicklung - Das 178 Millionen USD teure Projekt umfasst eineoberirdische, nutzbare Gesamtfläche von 234.891Quadratmetern/2.528.366 Quadratfuß auf einem Grundstück von 71.816Quadratmetern/773.024 Quadratfuß.- Wohnfläche - Umfasst etwa 200.459 Quadratmeter/2.157.741 Quadratfußund entspricht damit etwa 85,3 % der oberirdischen, nutzbarenGesamtfläche.Century Bridge ist eine Private-Equity-Gesellschaft mitNiederlassungen in Peking, China und Dallas, Texas. Das Unternehmenkonzentriert sich ausschließlich auf Investitionen in denWohnimmobiliensektor für mittlere Einkommen in Chinas wachsendenTier-2- und Tier-3-Städten.www.centurybridge.com