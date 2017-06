Century Bridge Capital gibt Ausstieg aus der zweiten der Joint Venture Investition mit Jingrui Holdings bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Investoren erhalten die zurückgeführten Erlöse aus demWohnbauprojekt in ChinaBeijing und Dallas (ots/PRNewswire) - Century Bridge Capital gabheute bekannt, dass man erfolgreich aus der Investition in Ningbo,China, ausgestiegen ist und die Erlöse zurückgeführt hat. Der Fondsschloss die Investition in das Joint Venture mit dem in Hongkongnotierten, nationalen Entwickler, Jingrui Holdings, für dieEntwicklung von 840 Einheiten im Wert von $122 Millionen im März2016. Diese Investition war nach dem ersten Joint Venture mit Jingruiin Wuxi, China, aus der man im Dezember 2016 ausstieg, das zweiteJoint Venture für Wohnbauinvestition von Capital Bridge mit Jingrui.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/518175/Century_Bridge_Capital_Ningbo_development.jpgDas Bauvorhaben befindet sich in einer gut eingeführten Baulücke,ist die Phase III eines erfolgreichen, laufenden Projektes, und kanndie Vorteile bestehender Projektressourcen nutzen. Das Projekt liegtin guter Distanz von U-Bahn- und Buslinien, des 170.000 Quadratmetergroßen Yintai Plaza Einkaufszentrums mit 200 Geschäften sowie einesanliegenden, 130.000 Quadratmeter großen Hotel- und Bürokomplexes. ImUmkreis von drei Kilometern des Projektes befinden sich ebenfallsqualitativ hochwertige Bildungs- und medizinischeVersorgungseinrichtungen.In einem Kommentar über das Ningbo Projekt, und wie es zurAnlagestrategie des Unternehmens passt, erklärte der CEO von CenturyBridge, Tom Delatour: "Ein kritischer und differenzierender Teilunserer Strategie ist die Zusammenarbeit unseres Teams vonImmobilienfachleuten vor Ort mit erfahrenen chinesischen JointVenture-Partnern. Jingrui hat sich als idealer Partner für unsereStrategie herausgestellt und wir haben mit ihm bisher an den beidenProjekten in Wuxi und Ningbo zusammengearbeitet."Wei Deng, President von Century Bridge, fügte hinzu: "Der Erfolgund der Ausstieg aus unserer zweiten Investition mit Jingrui beweistden zunehmenden Wert unserer gut eingeführten Präsenz in China unddie Vorteile unserer Beziehungen zu unseren chinesischen Partnern.Die Kombination der lokalen Entwicklungserfahrung unserer Partner,wie Jingrui, mit dem Management und den Berichterstattungspraktiken,die weltweite Investoren verlangen, erlaubt es uns,Entwicklungsmöglichkeiten der Extraklasse effizient zu identifizierenund umzusetzen, wie z. B. die Projekte in Ningbo und Wuxi. Als Quellevon zusätzlichem Kapital, kombiniert mit unseren abgestimmtenProjektzielen sind wir gut positioniert, um die Chancen vonNachfolgeprojekten mit unseren chinesischen Entwicklungspartnern zunutzen und die von uns für unsere Investoren geplanten finanziellenRenditen zu erzielen."Century Bridge Capital ist ein Private Equity-Unternehmen mitBüros in Dallas, Texas und Beijing, China. Das Unternehmenkonzentriert sich ausschließlich auf Investitionen inWohnbauimmobilien für mittlere Einkommen in den schnell wachsendenTier II Städten Chinas.