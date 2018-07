CenturyLink verkündet erweitertes Cloud-Angebot mit Oracle FastConnect

Weitere Suchergebnisse zu "CenturyLink":

Globale Unternehmen haben ab sofort Zugang zur Oracle Cloud überCenturyLinks glasfaserlastiges NetzMonroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - CenturyLink, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2184969-1&h=2729582516&u=http%3A%2F%2Fnews.centurylink.com%2F&a=CenturyLink%2C+Inc.) (NYSE: CTL), ein weltweitführender Kommunikationsdienstleister für Unternehmenskunden undSilver-Level-Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN), hat heutededizierten und privaten Zugang zu Oracle Cloud über Oracle CloudInfrastructure FastConnect (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2184969-1&h=1719347999&u=https%3A%2F%2Fcloud.oracle.com%2Fnetworking&a=Cloud+Infrastructure+FastConnect) angekündigt. Mit CenturyLink CloudConnect Solutions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2184969-1&h=3546940295&u=http%3A%2F%2Fwww.centurylink.com%2Fbusiness%2Fhybrid-it-cloud%2Fcloud-connect.html&a=CenturyLink+Cloud+Connect+Solutions) undOracles FastConnect-Dienst profitieren Kunden von der Leistung undZuverlässigkeit einer direkten, sicheren Verbindung, die dasöffentliche Internet umgeht. Für die Nutzer anspruchsvoller Workloadsim Unternehmen bietet sich damit eine konsistente Erfahrung.Weitere Informationen zu CenturyLink Cloud Connect-Lösungen:CenturyLink Cloud Connect (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2184969-1&h=282664514&u=http%3A%2F%2Fwww.centurylink.com%2Fbusiness%2Fhybrid-it-cloud%2Fcloud-connect.html&a=CenturyLink+Cloud+Connect)Durch die Partnerschaft mit CenturyLink erhalten Oracle-Kundenzuverlässigen Netzwerkzugang auf ihre Cloud-Daten und Anwendungen vonNordamerika und Europa sowohl über Wavelength als auch MEF2.0-zertifizierte Ethernet Services von Netzbetreibern. Dies bedeutetmehr Leistung sowie bessere Kontrolle, Flexibilität undSkalierbarkeit beim Abrufen kritischer Geschäftsdaten und-funktionen."Durch unsere Integration mit Oracle FastConnect bieten wirunseren Kunden eine Netzwerkleistung, die der Cloud-Leistung innichts nachsteht", sagte Chris McReynolds, Vice President für CoreNetwork Services bei CenturyLink. "In der sich rasch wandelndenIT-Umgebung brauchen unsere Kunden ein Netzwerk, das sich an ihreCloud-Workloads anpassen kann. Unsere Ethernet Services-Konnektivitätbietet Netzwerkvisibilität in Echtzeit und dynamische Bandbreite undgibt Unternehmen die erforderliche Kontrolle und Skalierbarkeit querdurch ihr gesamtes Cloud-Ökosystem."Mit CenturyLink Cloud Connect Solutions profitieren Unternehmenvon einem Netzwerk, das so flexibel und agil ist wie die Cloud. Esverknüpft Cloud-Umgebungen nahtlos über private und sichereVerbindungen. CenturyLinks globale Abdeckung und funktionsreiche,hochperformante Konnektivitätsoptionen sind für die anspruchsvollenGeschäftsanforderungen bezüglich Hybrid- und Multi-Cloud von heuteausgelegt. Verbesserte Echtzeit-Visibilität und dynamischeBandbreitenregler bieten Nutzern ein aufgewertetes Netzwerkerlebnis.Cloud Connect zeichnet sich durch globale Abdeckung und umfangreicheWavelength-, Ethernet Services- und IP VPN-Konnektivitätsoptionenaus.Mit Oracle Cloud Infrastructure FastConnect erhalten UnternehmenCloud-Konnektivität zu Oracle Cloud über vertrauenswürdigeGroßrechenzentren. Die direkte Konnektivität zu Oracle Cloud überOracle FastConnect ermöglicht eine schnelle, private Verbindung zueiner integrierten Cloud-Plattform mit einem kompletten Dienstangebotvon Platform-as-a-Service (PaaS) und Infrastructure-as-a-Service(IaaS).Oracle Cloud bietet vollwertige SaaS-Anwendungssuites über ERP,HCM und CX sowie erstklassige Datenbank-PaaS und -IaaS überRechenzentren auf dem amerikanischen Kontinent sowie in Europa undAsien. Organisationen rund um den Globus nutzen Oracle Cloud, um dieInnovation voranzutreiben, den Kundendialog zu verbessern,Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und die Digitalisierung zubeschleunigen.Wichtige Fakten- Dynamische Agilität: Self-Service über dynamische, abrufbareKapazität, verbesserte Visibilität mit optimiertem Management undAngebote für verfügbare dynamische Verbindungen- Vorhersehbare und zuverlässige Leistung: Unternehmen habenlückenlose Kontrolle über die Anwendungsleistung während derMigration in die öffentliche Cloud- Vereinfachtes Sicherheitskonzept: Bei privater Konnektivitätbefinden sich die in die Cloud migrierten und optimiertenAnwendungen innerhalb einer vertrauenswürdigen Sicherheitszone- Globale Konnektivität: Unternehmen können Niederlassungen auf derganzen Welt an die lokale Cloud und Rechenzentrumressourcenanbinden, die zur Ausführung betriebskritischer Anwendungengebraucht werden.- CenturyLinks Cloud Connect Solutions bieten:Weitere Ressourcen- Weitere Informationen zu CenturyLink Cloud Connect (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2184969-1&h=282664514&u=http%3A%2F%2Fwww.centurylink.com%2Fbusiness%2Fhybrid-it-cloud%2Fcloud-connect.html&a=CenturyLink+Cloud+Connect)-Lösungen.- CenturyLink liefert Mehrwert durch Expertise bei IT-Beratung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2184969-1&h=3993108284&u=http%3A%2F%2Fwww.centurylink.com%2Fbusiness%2Fit-consulting%2Fstrategy-systems-and-technology.html&a=IT-Beratung) und Managed Services (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2184969-1&h=3928064301&u=http%3A%2F%2Fwww.centurylink.com%2Fbusiness%2Fmanaged-services.html&a=Managed+Services).- Weitere Informationen zu Oracle FastConnect (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2184969-1&h=190346123&u=https%3A%2F%2Fcloud.oracle.com%2Ffastconnect%2Ffaq&a=Oracle+FastConnect).Informationen zu CenturyLinkCenturyLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2184969-1&h=2317984851&u=https%3A%2F%2Fwww.centurylink.com%2F&a=CenturyLink) (NYSE:CTL) ist der zweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter fürglobale Unternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern undeinem starken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich alsweltweit bestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es diewachsenden Ansprüche seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger undsicherer Verbindungen erfüllt. Das Unternehmen unterstützt zudem alszuverlässiger Partner seine Kunden dabei, die zunehmende Komplexitätvon Netzwerken und IT zu beherrschen und ihr Geschäft mit ManagedNetwork- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.Informationen zum Oracle PartnerNetworkDas Oracle PartnerNetwork (OPN) ist Oracles Partnerprogramm, dasPartnern einen entscheidenden Vorsprung bei der Entwicklung,Veräußerung und Implementierung von Oracle-Lösungen verschafft. DasOPN liefert die entsprechenden Ressourcen für die Weitergabe undUnterstützung von spezialisierten Kenntnissen zu Oracle-Produkten und-Lösungen und wurde vor dem Hintergrund des wachsendenProduktportfolios, des Partnerstamms und der Geschäftschancen vonOracle aufgelegt. Wichtigstes Element der jüngsten Aufwertungen desOPN ist die Möglichkeit, dass Partner für ihre Investitionen imHinblick auf Oracle Cloud anerkannt und belohnt werden. Partner vonOracle sind in der Lage, sich über das OPN Cloud-Programm - eininnovatives Programm, das die bestehenden Levels des OPN-Programms umAuszeichnungsstufen und progressive Leistungen für Partner ergänzt,die mit Oracle Cloud arbeiten - durch ihre Oracle Cloud-Kompetenz undihren Kundenerfolg von der Konkurrenz abzuheben. WeitereInformationen finden Sie unter:http://www.oracle.com/partners/index.html.MarkenOracle und Java sind eingetragene Marken von Oracle und/oderseiner Tochtergesellschaften.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/134213/centurylink_logo.jpgPressekontakt:Frank Tutalo703.363.8698Frank.tutalo@centurylink.comOriginal-Content von: CenturyLink, übermittelt durch news aktuell