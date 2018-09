CenturyLink unterstützt mit der globalen Ausweitung seiner SD-WAN-Lösungen Unternehmen beim Ausbau ihrer Netzwerke und bei digitalen Geschäftsinitiativen

Weitere Suchergebnisse zu "CenturyLink":

Verfügbar in den Regionen Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika undLateinamerikaMonroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - CenturyLink, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2243087-1&h=2542819986&u=http%3A%2F%2Fnews.centurylink.com%2F&a=CenturyLink%2C+Inc.) (NYSE: CTL) SD-WAN (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2243087-1&h=837237488&u=https%3A%2F%2Fwww.centurylink.com%2Fbusiness%2Fnetworking%2Fsd-wan.html&a=SD-WAN),eine zentrale Komponente von hybriden Netzwerklösungen für Kunden,ist jetzt in mehr als 30 Ländern verfügbar.CenturyLink SD-WAN nutzt die Vorteile von privaten Netzwerken, wieMPLS, als auch von öffentlichen Netzwerken, um dediziertenInternetzugang sowie Breitband- und Wireless-Konnektivität zu bieten.Erfahren Sie mehr über CenturyLink SD-WAN-Lösungen:https://www.centurylink.com/business/networking/sd-wan.html"Mit unserem weltweiten Ausbau von SD-WAN bieten wir unserenKunden eine komplette Hybrid-Netzwerklösung, mit der sie dieunternehmensweite Cloud-Bereitstellung anpassen und beschleunigenkönnen," sagte Adam Saenger, Vice President of Networking Solutionsbei CenturyLink. "Wir bieten sicheres, skalierbares undkosteneffizientes Private-Public Networking für eine ganze Reihe vonVerbindungsarten. So können Unternehmen agiler sein bei gleichzeitiggeringerem Risiko."Hybride Netzwerklösungen mit CenturyLink SD-WAN sind konzipiertfür die digitale Transformation. Sie umfassen die gesamte Hardware-,Software- und Controller-Infrastruktur sowie die zentrale Verwaltungvon Enterprise-Overlay-Netzwerken über ein Kundenportal. Zu denintegrierten Kapazitätsoptionen gehören außerdemSicherheitsfunktionen der nächsten Generation, CPE-Upgrades,Installation vor Ort und professionelle Dienstleistungen."Die Akzeptanz von SD-WAN nimmt weltweit weiter zu. Daher ist fürAnbieter von Managed SD-WAN eine starke globale Präsenz essentiell,weil Unternehmen ihre international verteilten Standorte miteinanderverbinden wollen," erklärte Roopa Honnachari, Industry Director,Frost & Sullivan. "Die weltweite Bereitstellung derSD-WAN-Kapazitäten von CenturyLink ermöglicht es dem Unternehmen,wirksam in den globalen SD-WAN-Markt zu treten. Die Auszeichnung'2017 Best SD-WAN Managed Service' von MEF bestätigt zusätzlich diestarke Marktposition von CenturyLink."Wichtige Fakten- Das robuste Netzwerk von CenturyLink ermöglicht Kunden dieVerbindung zu mehr als 2.200 eigenen als auch externen Datenzentrensowie zu mehr als 100.000 On-Net-Gebäuden.- Das Unternehmen erhielt die Auszeichnung MEF's 2017 Best ManagedSD-WAN Service Worldwide (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2243087-1&h=2291984417&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2243087-1%26h%3D380192963%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2243087-1%2526h%253D373091732%2526u%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.centurylink.com%252Fbusiness%252Fenterprise%252Fblog%252Fthinkgig%252Findustry-awards-recognize-newly-merged-centurylinklevel-3%252F%2526a%253DMEF%252527s%252B2017%252BBest%252BManaged%252BSD-WAN%252BService%252BWorldwide%26a%3DMEF%2527s%2B2017%2BBest%2BManaged%2BSD-WAN%2BService%2BWorldwide&a=MEF%27s+2017+Best+Managed+SD-WAN+Service+Worldwide).- CenturyLink bietet zahlreiche Konnektivitätsoptionen, um denLeistungs- und Effizienzanforderungen der Kunden gerecht zu werden.Darunter sind MPLS, dediziertes Internet, Breitbandaggregation, 4G/ LTE und / oder Bring Your Own Network (BYON).- CenturyLink bietet Optionen für Managed Services und Co-ManagedServices mit den Tools, Technologien und dem Know-how, die für dieglobale Entwicklung, Bereitstellung, Konfiguration, Migration undVerwaltung von Services erforderlich sind.Zusätzliche Ressourcen- Erfahren Sie in diesem Anwendungsfall (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2243087-1&h=2840920530&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2243087-1%26h%3D2599370488%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2243087-1%2526h%253D95521882%2526u%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.centurylink.com%252Fbusiness%252Fresources%252Fcase-study%252Fkoch-trucking.html%2526a%253DCustomer%252BCase%252BStudy.%26a%3DKundenfallstudie&a=Anwendungsfall), wie CenturyLink SD-WAN einemLkw-Unternehmen dabei half, neue Standorte über das Netzwerk zuverwalten.- Erfahren Sie in dieser Infografik, wie Sie ein besseres Filialnetzaufbauen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2243087-1&h=2522408270&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2243087-1%26h%3D2219559737%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2243087-1%2526h%253D4218606458%2526u%253Dhttps%253A%252F%252Fwww.centurylink.com%252Fbusiness%252Fresources%252Finfographic%252Fbuild-a-better-wan.html%2526a%253DBuild%252Ba%252BBetter%252BBranch%252BNetwork%252B%26a%3Dein%2Bbesseres%2BFilialnetz%2Baufbauen%2B&a=ein+besseres+Filialnetz+aufbauen) können.Informationen zu CenturyLinkCenturyLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2243087-1&h=4149587768&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2243087-1%26h%3D142993094%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2243087-1%2526h%253D1863887193%2526u%253Dhttp%253A%252F%252Fwww.centurylink.com%252F%2526a%253DCenturyLink%26a%3DCenturyLink&a=CenturyLink) (NYSE: (CTL) ist derzweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für weltweiteUnternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einemstarken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweitbestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es den steigendenAnsprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger und sichererVerbindungen entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt alsvertrauenswürdiger Partner seine Kunden auch dabei, die zunehmendeKomplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mitManaged Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/325657/centurylink_logo.jpgPressekontakt:Caitlin Jenney(303) 992-2525caitlin.jenney@centurylink.comDeutschlandHBI Helga Bailey GmbHEbru Özalan+49 89 993887-25ebru_oezalan@hbi.deOriginal-Content von: CenturyLink, übermittelt durch news aktuell