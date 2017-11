CenturyLink schließt Übernahme von Level 3 ab

Weitere Suchergebnisse zu "CenturyLink":

Durch den Zusammenschluss entsteht ein weltweit führendesKommunikationsunternehmen mit globaler Präsenz und starkem Produkt-und IT-DienstleistungsportfolioMonroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - CenturyLink, Inc.(http://news.centurylink.com/) (NYSE: CTL) hat die Übernahme vonLevel 3 Communications, Inc. (http://www.level3.com/en/)abgeschlossen. Durch den Zusammenschluss von CenturyLink und Level 3entsteht ein führender globaler Netzwerkdienstleister, der seinenKunden ein breites Spektrum an hochwertigen Technologielösungen überein sicheres und zuverlässiges Netzwerk mit hohem Glasfaser-Anteilanbietet.Das zusammengelegte Unternehmen mit einem geschätztenPro-forma-Umsatz von 24 Mrd. Millionen USD für die letzten zwölfMonate bis zum 30. Juni 2017 (ohne die Erlöse aus dem Verkauf desColocation-Business von CenturyLink am 1. Mai 2017 und einschließlichder geschätzten konzerninternen Verrechnungen und Anpassungen imRahmen der Bilanzierung nach der Erwerbsmethode) wird voraussichtlichrund 75 Prozent seines Kernumsatzes(http://news.centurylink.com/core-revenue) mit Geschäftskundenerwirtschaften, fast zwei Drittel des Umsatzes entfallen aufstrategische Dienstleistungen. CenturyLinks Netzwerk verbindet nunüber 350 Ballungsgebiete und kann mehr als 100.000 On-Net-Gebäudevorweisen, die über Glasfasern angeschlossen sind, 10.000 davon inEMEA und Lateinamerika.Auf www.level3isnowcenturylink.com erfahren Sie, wie das neueUnternehmen CenturyLink aussieht."CenturyLink ist jetzt ideal aufgestellt, um ein erweitertes undsolides Portfolio an Kommunikationslösungen anzubieten, das dieAnforderungen unserer Kunden an Netzwerk- und IT-Services erfüllt,"sagte Glen F. Post III., Chief Executive Officer von CenturyLink."Unsere Kunden, vom Privatkunden bis hin zum globalen Unternehmen,werden von unseren erweiterten, innovativen Netzwerklösungen, unserenkomplementären Managed Services und unseren hoch qualifiziertenMitarbeitern profitieren."CenturyLink ist jetzt noch besser positioniert, um:- Ein breiteres und innovatives Produktportfolio an Netzwerklösungenund IT-Diensten anzubieten, die auf die Anforderungen an komplexeTechnologien und den Schutz vor Bedrohungen ausgerichtet sind.- Lösungen und Services für Unternehmen, Behörden, Großhandels- undPrivatkunden über ein großes Netzwerk mit globaler Reichweite undhohem Glasfaser-Anteil bereitzustellen.- Weiterhin in die Reichweite und Geschwindigkeit seinerBreitbandinfrastruktur für kleine Unternehmen und Privatkunden zuinvestieren."Wir wollen der weltweit führende Netzwerkanbieter werden und alsvereintes Unternehmen haben wir die Fähigkeit, dies zu erreichen,"erklärte Jeff Storey, President und Chief Operating Officer vonCenturyLink. "CenturyLink konzentriert sich darauf, seinen Kunden eindifferenziertes Erlebnis zu bieten, und gleichzeitig profitablesWachstum sowie den freien Cashflow pro Aktie zu steigern. Wir werdendies mit unserer Größenordnung und Erfahrung für unsere Kunden,Mitarbeiter und Aktionäre umsetzen."Details der TransaktionDie Inhaber von Level 3-Stammaktien zum Zeitpunkt unmittelbar vordem Closing haben Anspruch auf 26,50 US-Dollar je Aktie in bar (ohneZinsen) und 1,4286 der CenturyLink-Aktien für jede von ihnengehaltene Level 3-Aktie. Die Aktionäre von CenturyLink besitzen damitrund 51 Prozent der Anteile, die bisherigen Level 3-Aktionäre haltennun rund 49 Prozent des gemeinsamen Unternehmens. CenturyLink hatseinen Hauptsitz weiterhin in Monroe (Louisiana) und verfügt überstarke operative Präsenz in Colorado und der Metropolregion Denver.Zusätzliche Ressourcen:- Datenblatt (http://www.level3isnowcenturylink.com/)- Biografien der Vorstandsmitglieder (http://www.centurylink.com/aboutus/governance/board-of-directors.html)- Biografien und Fotos der Mitglieder der(https://news.centurylink.com/company/bios)GeschäftsführungInformationen zu CenturyLinkCenturyLink (NYSE: CTL (http://news.centurylink.com/)) ist derzweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globaleUnternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einemstarken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweitbestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es den steigendenAnsprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger und sichererVerbindungen entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt alsvertrauenswürdiger Partner seine Kunden dabei, die zunehmendeKomplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mitManaged Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.Zukunftsgerichtete AussagenMit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen und sich aufFakten stützenden Informationen handelt es sich bei den in dieserMitteilung behandelten Gegenständen, darunter Aussagen bezüglich deserwarteten zeitlichen Ablaufs und der Vorteile des zusammengeführtenUnternehmens, wie etwa Nutzeffekte, Kosteneinsparungen, gesteigerteUmsätze, Wachstumspotenzial, Marktprofil und finanzielle Stärke sowiedie Wettbewerbsfähigkeit und Wettbewerbspositionierung deszusammengeführten Unternehmens und andere Aussagen, die durch Wörterwie "werden", "einschätzen", "vorhersehen", "glauben", "erwarten","anstreben", "planen", "beabsichtigen", "können", "sollten","könnten", "suchen" und vergleichbaren Ausdrücken identifiziertwerden können, um zukunftsgerichtete Aussagen zur Einhaltung derSafe-Habor-Bestimmungen im Sinne des Private Securities LitigationReform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegeneiner Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, von denen sichviele unserer Kontrolle entziehen. Diese zukunftsgerichtetenAussagen und die Annahmen, auf die sie sich stützen, stellen (i)keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar, sind (ii) ihrem Wesennach spekulativ und unterliegen (iii) einer Reihe von Risiken undUnsicherheiten. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse könnenwesentlich von denjenigen abweichen, die in jenen Aussagenvorhergesagt, eingeschätzt, erwartet oder impliziert wurden, fallssich eine oder mehrere dieser Risiken und Unsicherheiten einstellensollten oder wenn sich die zugrunde gelegten Annahmen als falscherweisen. Zu den Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnissebeeinflussen können, gehören, ohne darauf beschränkt zu sein, dieFolgenden: die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile aus derbeabsichtigten Transaktion sich nicht vollständig verwirklichenlassen oder deren Verwirklichung mehr Zeit als erwartet in Anspruchnimmt; die Möglichkeit, dass Kosten, Schwierigkeiten oderUnterbrechungen im Zusammenhang mit der Integration des Betriebs vonLevel 3 in den von CenturyLink größer als erwartet sein werden; dieFähigkeit des zusammengelegten Unternehmens, wichtige Mitarbeiter zuhalten und einzustellen; die Auswirkungen des Wettbewerbs durch einegroße Vielfalt von konkurrierenden Anbietern, was auch zu einergeringeren Nachfrage nach Altangeboten von CenturyLink führen kann;die Auswirkungen von neuen, aufstrebenden und konkurrierendenTechnologien, darunter auch solche, die die Produkte deszusammengelegten Unternehmens unattraktiver oder obsolet machen; dieAuswirkungen von fortlaufenden Veränderungen in der Regulierung derKommunikationsindustrie, darunter auch die Ergebnisse vonregulatorischen oder gesetzlichen Verfahren im Zusammenhang mitIntercarrier-Vergütungen, Verpflichtungen zur Zusammenschaltung,Zugangsentgelte, Leistungen zur Grundversorgung,Breitbandverfügbarkeit, Datenschutz und Netzneutralität;unvorteilhafte Veränderungen beim Zugang des zusammengelegtenUnternehmens zu den Kapitalmärkten bei bevorzugten Bedingungen, seies aufgrund von Änderungen seiner finanziellen Situation, vonHerabstufungen bei der Kreditwürdigkeit, von unsicheren Märkten oderaufgrund anderer Umstände; die Fähigkeit des zusammengelegtenUnternehmens, sich effektiv den Veränderungen in derKommunikationsindustrie sowie den Veränderungen bei derZusammensetzung seiner Märkte und seiner Produktpalette anzupassen;mögliche Veränderungen bei der Nachfrage nach oder derPreisgestaltung bei den Produkten und Dienstleistungen deszusammengelegten Unternehmens, wozu auch die Fähigkeit deszusammengeführten Unternehmens gehört, Kunden zu binden und wirksamauf eine gesteigerte Nachfrage nach Breitbanddiensten mitHochgeschwindigkeit zu reagieren; Veränderungen der Betriebspläne,der Pläne zur Kapitalallokation oder Unternehmensstrategien deszusammengeführten Unternehmens, sei es aufgrund von verändertenMarktbedingungen, Veränderungen bei den Cashflows oder derfinanziellen Situation des zusammengeführten Unternehmens oderanderer Umstände; die Fähigkeit des zusammengeführten Unternehmens,die Qualität und Rentabilität seines bestehenden Produkt- undDienstleistungsangebots erfolgreich aufrechtzuerhalten und neueAngebote rechtzeitig und kosteneffizient einzuführen; derunerwünschte Einfluss auf das Geschäft und das Netzwerk deszusammengeführten Unternehmens durch mögliche Fehlfunktionen derAusrüstung, Dienstausfälle, Verletzungen der Sicherheit oder ähnlicheEreignisse, die sein Netzwerk beeinträchtigen; die Fähigkeit deszusammengeführten Unternehmens, Beziehungen zu wichtigenGeschäftspartnern, Zulieferern, Verkäufern, Vermietern undFinanzinstitutionen in der gewünschten Form aufrechtzuerhalten; dieFähigkeit des zusammengeführten Unternehmens, die betrieblichenNettoverluste in der jeweils berechneten Höhe zu verwerten;Veränderungen beim Bedarf des zusammengeführten Unternehmens anBarmitteln; sowie weitere Risikofaktoren und Warnhinweise, wie sievon Zeit zu Zeit detailliert in den von CenturyLink bei der U.S.Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Berichtendargelegt werden. Sie sollten sich der Tatsache bewusst sein, dassvon Zeit zu Zeit neue Faktoren auftreten können und dass es uns wedermöglich ist, sämtliche dieser Faktoren zu erkennen, noch können wirdie Auswirkung, den jeder dieser Faktoren auf das zusammengeführteUnternehmen hat, vorhersagen. Sie sollten kein unangemessenesVertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, welche lediglich fürden Zeitpunkt sprechen, an dem sie gemacht wurden. 