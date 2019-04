CenturyLink führt neue globale Mesh-Delivery-Plattform für bandbreitenintensiven Streaming-Content ein

Weitere Suchergebnisse zu "CenturyLink":

CenturyLink bindet im unternehmenseigenen Content Delivery Network(CDN) Peer-to-Peer-Technologie von Streamroot zur Bereitstellung vonVideoinhalten einMonroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - Jüngsten Schätzungen zufolgebeläuft sich die Anzahl der OTT-Abonnenten weltweit auf 375Millionen. Tendenz: weiter steigend. Vor dem Hintergrund der weiterwachsenden Anforderungen an OTT-Plattformen gab CenturyLink, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419605-1&h=3242070976&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2419605-1%26h%3D4065536446%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2419605-1%2526h%253D362353632%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fnews.centurylink.com%25252F%2526a%253DCenturyLink%25252C%252BInc.%26a%3DCenturyLink%252C%2BInc.&a=CenturyLink%2C+Inc.) (NYSE: CTL) eine globale Vereinbarung mit Streamroot bekannt.Streamroot ist Anbieter von Peer-to-Peer-Netzwerklösungen, die sichgemeinsam mit dem Content Delivery Network (CDN) von CenturyLinknutzen lassen. Die Plattform unter der Bezeichnung CenturyLink© CDNMesh Delivery bedient sich eines softwarebasiertes Mesh-Netzwerkes,mit dem Traffic-Spitzenlasten einfach gemanagt werden können.Mehr dazu, wie CenturyLink© CDN Mesh Delivery die Vorteile einesweltweiten Content Delivery-Netzwerks mit der Belastbarkeit undSkalierbarkeit einer verteilten Mesh-Architektur vereint, erfahrenSie unter www.centurylink.com/cdn."Live-Events und Erstausstrahlungen populärer Inhalte entfalten imInternet eine enorme Anziehungskraft und erreichen ein riesigesPublikum. Dies erfordert für OTT-Plattformen seitens der Broadcasterund Gaming-Unternehmen innovative Technologien, um die dabeianfallenden Datenverkehrsspitzen bewältigen zu können", erklärte BillWohnoutka, CenturyLink Vice President Global Internet & ContentDelivery Services. "Indem wir die Peer-to-Peer-unterstützteCDN-Technologie von Streamroots in unsere Media-Delivery-Plattformintegrieren, sichern wir unseren Kunden einen Vorsprung bei derweltweiten Bereitstellung qualitativ hochwertiger Mediaerlebnisse fürihre Nutzer."Die innovative Mesh-Delivery-Plattform von CenturyLink stelltDaten eines Videostreams sowohl aus dem CDN wie auch Mesh-Netzwerkauf den Endgeräten bereit. Dies ermöglicht selbst in schwerzugänglichen Märkten eine schnelle Skalierbarkeit und Belastbarkeitder OTT-Angebote."Die Zusammenarbeit von Streamroot mit CenturyLink zeigt einmalmehr, dass die Zukunft des OTT-Streamings hybriden Delivery-Lösungengehört", erklärte Pierre-Louis Théron, CEO und Mitgründer vonStreamroot. "Die Zusammenführung des erstklassigen CDN vonCenturyLink mit unserer bewährten Peer-to-Peer-Technologie bietetBroadcastern eine robuste und skalierbare OTT-Delivery-Lösung. Siedefiniert einen neuen Qualitätsstandard in der Bereitstellung vonVideoinhalten für ein weltweites Publikum."Wichtige Fakten- OTT-Plattformen, die kostengünstig die Bereitstellung vonMediatheken und beliebten Serien skalieren möchten- qualitativ hochwertiges Streaming linearer Inhalte wieLive-Übertragungen von Events und Sportveranstaltungen -flächendeckend und für alle verfügbar- Broadcaster und Content-Producer, die ohne weitereInfrastrukturinvestitionen auf unvorhersehbare Verkehrsspitzen undschnelles Wachstum ihrer Plattform vorbereitet sein wollen- Lieferte 2018 weltweit 42,8 Exabyte an Daten- Reagierte 2018 weltweit auf 74,4 Billionen Content-Anforderungenwie Videos oder Fotos- Verzeichnete im weltweiten Jahresvergleich eine Zunahme in derVerkehrsspitze von 15,75 Tbps in 2017 auf 27,98 Tbps in 2018- Liefert über 40 Tbps an Edge-Gesamtkapazität auf sechs Kontinentenin mehr als 100 Großstädten- Bietet 60 Petabyte an Speichervolumen- CenturyLinks CDN Mesh Delivery eignet sich ideal für:- CenturyLinks CDN-Lösung- Streamroot ist ein führender Anbieter innovativer Technologien derVideobereitstellung für Medienkonzerne, Content-Publisher undGeschäftskunden. Das Unternehmen lieferte 2018 weltweit über 7Milliarden Video-Sessions und managt täglich durchschnittlich mehrals 300 Millionen Peer-to-Peer-Verbindungen.Zusätzliche Quellen- Weitere Informationen zu CenturyLinks CDN-Angeboten finden Sieunter: www.centurylink.com/cdnInformationen zu CenturyLinkCenturyLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2419605-1&h=2268027159&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2419605-1%26h%3D2222663941%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2419605-1%2526h%253D599569487%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.centurylink.com%25252F%2526a%253DCenturyLink%26a%3DCenturyLink&a=CenturyLink) (NYSE: (CTL)ist der zweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter fürglobale Unternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern undeinem starken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich alsweltweit bestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es densteigenden Ansprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger undsicherer Verbindungen entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt alsvertrauenswürdiger Partner seine Kunden auch dabei, die zunehmendeKomplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mitManaged Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.Pressekontakt:CenturyLinkFrancie Dudrey+1 720 226 4242Francie.dudrey@centurylink.comStreamrootErica Beavers+33 6 42 00 35 84erica@streamroot.ioLogo - https://mma.prnewswire.com/media/697731/CENTURYLINK_Logo.jpgOriginal-Content von: CenturyLink, übermittelt durch news aktuell