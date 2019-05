CenturyLink erweitert Private Cloud-Lösungen, um Kunden mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten

Weitere Suchergebnisse zu "CenturyLink":

CenturyLink ist Sponsor der Dell Technologies World, die vom 29.April - 2. Mai stattfindetMonroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - Als eine Erweiterung, die denKunden mehr Auswahl und Hybrid-Cloud-Flexibilität bringen wird,kündigt CenturyLink, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446188-1&h=2645751516&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2446188-1%26h%3D345315342%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dde%2526o%253D2446188-1%2526h%253D3282824516%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2446188-2%252526h%25253D4192999673%252526u%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fnews.centurylink.com%2525252F%252526a%25253DCenturyLink%2525252C%25252BInc.%2526a%253DCenturyLink%25252C%252BInc.%26a%3DCenturyLink%252C%2BInc.&a=CenturyLink%2C+Inc.) (NYSE: CTL) jetzt dieVerfügbarkeit von CenturyLink Private Cloud (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446188-1&h=3093544993&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2446188-1%26h%3D526649993%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dde%2526o%253D2446188-1%2526h%253D3031674011%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2446188-2%252526h%25253D579827049%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.centurylink.com%2525252Fbusiness%2525252Fhybrid-it-cloud%2525252Fprivate-cloud.html%252526a%25253DCenturyLink%25252BPrivate%25252BCloud%2526a%253DCenturyLink%252BPrivate%252BCloud%26a%3DCenturyLink%2BPrivate%2BCloud&a=CenturyLink+Private+Cloud)auf VMware Cloud Foundation für Dell EMC PowerEdge-Server an, einerskalierbaren Plattform, die jene Flexibilität und Leistung bietet,die im Enterprise-Bereich gefordert ist. Das umfassende PrivateCloud-Angebot von CenturyLink kommt den Anforderungen der digitalenUnternehmen von heute in Bezug auf Agilität entgegen.Die Erweiterung bietet eine komplette Software Defined Data Center(SDDC)-Lösung auf Basis des Dell Technologies Stack, die Dell EMCPowerEdge-Server mit VMware Cloud Foundation-Softwarearchitektur zueinem vollautomatischen und vollständig verwalteten Dienstkombiniert. Das Angebot unterstützt zahlreicheKonfigurationsmöglichkeiten der Infrastruktur, beinhaltet Supportdurch versierte CenturyLink-Experten, und fasst Rechenleistung,Speicher, Sicherheit und Netzwerk-Virtualisierung zu einem engintegrierten Ressourcen-Stack zusammen."Es ist üblich, dass unsere Kunden im Zuge ihrer digitalenTransformation Workloads identifizieren, die nicht für die PublicCloud geeignet sind, aber dennoch eine zuverlässige Automatisierung,einfache Handhabung und zuverlässigen Datenschutz erfordern", erklärtDavid Shacochis, Vice President Hybrid IT Product Management beiCenturyLink. "Mit dieser neuen Funktion geben wir unseren Kunden eineweitere Möglichkeit an die Hand, die Leistungsstärke des SoftwareDefined Data Center zu nutzen, und dabei gleichzeitig die Anbindungan Hybrid Cloud-Venues über unser adaptives globales Glasfasernetzaufrechtzuerhalten."CenturyLink Private Cloud ist mit 31 Hosting-Standorten auf vierKontinenten verfügbar. Die Integration von CenturyLink Private Cloudauf VMware Cloud Foundation mit dem CenturyLink Cloud ApplicationManager verbessert die Unterstützung für die laufende Überwachung undfür Business-Workloads noch weiter.Wichtige Fakten- CenturyLink ist Bronze-Sponsor der Dell Technologies World (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446188-1&h=4200262520&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2446188-1%26h%3D2804596448%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2446188-2%2526h%253D639356173%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.delltechnologiesworld.com%25252Fsponsors.htm%2526a%253DBronze%252BSponsor%252Bat%252BDell%252BTechnologies%252BWorld%26a%3DBronze-Sponsor%2Bder%2BDell%2BTechnologies%2BWorld&a=Bronze-Sponsor+der+Dell+Technologies+World).- CenturyLinks robustes Glasfasernetz, das mehr als 2.200 öffentlicheund private Rechenzentren und über 150.000 On-net-Firmengebäudeverbindet, ermöglicht Hybrid Cloud-Lösungen mit einer Reihe vonService Providern auf der ganzen Welt.- CenturyLink betreibt eine der größten VMware Clouds der Welt mitmehr als 100.000 virtuellen Maschinen, die für Unternehmen undRegierungskunden verwaltet werden, und die kritische Anwendungenüber CenturyLinks robustes und sicheres weltweites Netzwerkbereitstellen.Zusätzliche Ressourcen- Mehr zu CenturyLink Private Cloud: https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/private-cloud.htmlInformationen zu CenturyLinkCenturyLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2446188-1&h=415418733&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2446188-1%26h%3D308297751%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2446188-2%2526h%253D3486105430%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.centurylink.com%25252F%2526a%253DCenturyLink%26a%3DCenturyLink&a=CenturyLink) (NYSE: CTL)ist der zweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter fürglobale Unternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern undeinem starken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich alsweltweit bestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es densteigenden Ansprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger undsicherer Verbindungen entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt alsvertrauenswürdiger Partner seine Kunden auch dabei, die zunehmendeKomplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mitManaged Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/134213/centurylink_logo.jpgPressekontakt:Frank TutaloCenturyLink703-363-8698frank.tutalo@centurylink.comOriginal-Content von: CenturyLink, übermittelt durch news aktuell