CenturyLink erweitert mit IBM Cloud Object Storage sein Cloud-Ökosystem für Kunden

Anstieg von Online-Videoinhalten verstärkt den Cloud-EinsatzMonroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - CenturyLink, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2422612-1&h=2862114316&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2422612-1%26h%3D3975903693%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dde%2526o%253D2422612-1%2526h%253D3668870656%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2422612-1%252526h%25253D4181859224%252526u%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fnews.centurylink.com%2525252F%252526a%25253DCenturyLink%2525252C%25252BInc.%2526a%253DCenturyLink%25252C%252BInc.%26a%3DCenturyLink%252C%2BInc.&a=CenturyLink%2C+Inc.) (NYSE: CTL) erweitert sein Cloud-Konnektivität- undServiceportfolio um die IBM Cloud Object Storage-Plattform. Mitdieser neuen Speicher-Option bietet CenturyLink den Unternehmen derMedien- und Unterhaltungsindustrie eine skalierbarere, hochverfügbareund sichere Möglichkeit, die Verwaltung und Bereitstellung ihrerInhalte global zu verbessern.Aufgrund des weltweit wachsenden Publikums und der Präferenz derZuschauer, Entertainment-Inhalte auf mobilen Geräten zu konsumieren,überdenken Medien- und Unterhaltungsindustrieunternehmen, wie sichzunehmende Mengen von qualitativ hochwertigen Inhalten bewältigen undfür Kunden weltweit bereitstellen lassen. Aktuelle Reports (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2422612-1&h=379960339&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2422612-1%26h%3D2006020740%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dde%2526o%253D2422612-1%2526h%253D188275594%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2422612-1%252526h%25253D2981371164%252526u%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fwww.cisco.com%2525252Fc%2525252Fen%2525252Fus%2525252Fsolutions%2525252Fcollateral%2525252Fservice-provider%2525252Fvisual-networking-index-vni%2525252Fwhite-paper-c11-738429.html%252526a%25253Dreports%2526a%253DReports%26a%3DReports&a=Reports) deuten darauf hin, dass bis 2022 rund 72 Prozent desInternet Traffic über Content Delivery Networks (CDNs) abgewickeltwird. Das erhöht zunehmend die Notwendigkeit einesHybrid-Cloud-Ansatzes, der cloudbasierte Speicher und Workflowsumfasst und so weiteres Wachstum ermöglicht.IBM Cloud Object Storage bietet Kunden von CenturyLink einezentrale, robuste und skalierbare Lösung, mit der diese ihre Inhaltezuverlässig, sicher und mit hoher Geschwindigkeit verwalten undbewegen können. IBM Cloud Object Storage kann Content-Bibliothekenvon praktisch jeder Größe verarbeiten, um eine nahtlose Verwaltungund Bereitstellung zu gewährleisten. Das ist gerade für Unternehmender Medien- und Unterhaltungsindustrie besonders wichtig, weil siegroße, komplexe und sensible Datenmengen schnell bewegen undverwalten müssen."Die Bereitstellung von leistungsstarkem und geografisch breitaufgestelltem Origin Storage ist entscheidend für eine gelungeneAnwendererfahrung, wenn es darum geht, ein globales Publikum zuerreichen - insbesondere, wenn man an die Versorgung rasantwachsender Regionen wie Lateinamerika und den asiatisch-pazifischenRaum denkt", sagt Bill Wohnoutka, Vice President Global Internet andContent Delivery Solutions bei CenturyLink. "IBM Cloud Object Storagein Kombination mit der schnell wachsenden globalen CDN-Präsenz vonCenturyLink bietet unseren Kunden eine skalierbare, hochverfügbareund belastbare Option, die die Anwendererfahrung bei der globalenBereitstellung von Inhalten verbessert."Die heutige Ankündigung baut auf letztes Jahr getroffenenEntscheidung von CenturyLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2422612-1&h=686947989&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2422612-1%26h%3D4042520958%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dde%2526o%253D2422612-1%2526h%253D3764534924%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2422612-1%252526h%25253D2883008918%252526u%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fnews.centurylink.com%2525252F2018-08-01-CenturyLink-Connects-Enterprises-to-IBM-Cloud%252526a%25253DCenturyLink%25252527s%25252Bdecision%25252Blast%25252Byear%2526a%253DCenturyLink%252Bletztj%2525C3%2525A4hrig%252Bgetroffener%252BEntscheidung%26a%3Dletztes%2BJahr%2Bgetroffenen%2BEntscheidung%2Bvon%2BCenturyLink&a=letztes+Jahr+getroffenen+Entscheidung+von+CenturyLink) auf, sichere, dedizierte undprivate Netzwerkkonnektivität zur IBM Cloud über die CenturyLinkCloud-Connect-Lösung bereitzustellen."Die Medien- und Unterhaltungsindustrie steht heute vor besonderenHerausforderungen, die den Konsum von Inhalten und die schiere Mengean Daten betreffen, die jederzeit übertragen werden müssen", erklärtPhil Buckellew, GM, IBM Cloud Object Storage and Databases. "Mit derIntegration von IBM Cloud Object Storage eröffnet CenturyLink seinenKunden jetzt noch mehr Möglichkeiten, ihre Daten über verschiedeneUmgebungen hinweg zu bewegen und zu verwalten. DieserHybrid-Cloud-Ansatz ist von entscheidender Bedeutung, wenn man mitdem Boom der Zuschauerzahlen und den veränderten Präferenzen Schritthalten will."Wichtige Fakten- Multi-Cloud Management: https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/multi-cloud-management.html- Private Cloud: https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/private-cloud.html- Public Cloud: https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/public-cloud.html- Bare Metal Server: https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/bare-metal-cloud.html- SaaS-Anwendungen- Cloud-Connect-Dienste- hat 2018 ~42,8 Exabyte an Daten weltweit bereitgestellt.- wickelte 2018 global 74,4 Billionen Anfragen für Video- undFotoinhalte ab.- konnte im Vergleich zum Vorjahr ein weltweitesPeak-Traffic-Wachstum (von 15,75 Tbps im Jahr 2017 auf 27,98 Tbpsim Jahr 2018) verzeichnen.- stellt 40+ Tbps Edge-Kapazität insgesamt auf 6 Kontinenten in mehrals 100 wichtigen Städten bereit.- bietet 60 Petabyte Speicher.- Das jetzt verfügbare IBM Cloud Object Storage unterstützt dieStrategie von CenturyLink, umfassende Cloud- und Netzwerklösungenaus einer Hand anzubieten.- CenturyLink-Kunden können, neben dem neuen IBM Cloud ObjectStorage, auch die IBM Cloud-Dienste in Anspruch nehmen. Diesewerden bereitgestellt über die CenturyLink Cloud-Connect-Lösung,die das Hinzufügen und Entfernen von privaten Ethernet-Anbindungenan Cloud Service Provider in Echtzeit ermöglicht: https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/cloud-connect.html- Weitere Cloud-Angebote von CenturyLink:- Das CenturyLink CDN:Zusätzliche Ressourcen- Mehr zum neuen CenturyLink IBM Cloud Object-Storage-Angeboterfahren Sie unter: www.centurylink.com/cdn- Näheres zum Cloud-Services-Portfolio von CenturyLink finden Sieunter: https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud.htmlInformationen zu CenturyLinkCenturyLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2422612-1&h=2111343909&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2422612-1%26h%3D2892139985%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Dde%2526o%253D2385509-1%2526h%253D452985776%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fc212.net%25252Fc%25252Flink%25252F%25253Ft%25253D0%252526l%25253Den%252526o%25253D2385509-2%252526h%25253D211749044%252526u%25253Dhttp%2525253A%2525252F%2525252Fwww.centurylink.com%2525252F%252526a%25253DCenturyLink%2526a%253DCenturyLink%26a%3DCenturyLink&a=CenturyLink) (NYSE: CTL) ist derzweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globaleUnternehmenskunden. CenturyLink: Francie Dudrey720-226-4242Francie.dudrey@centurylink.comoder IBM: Tyler Allen703-895-4272tballen@us.ibm.comCenturyLink DeutschlandHBI Helga Bailey GmbHEbru Özalan / Arthur Ryschka+49 89 993887 -25 / -41centurylink@hbi.deOriginal-Content von: CenturyLink, übermittelt durch news aktuell