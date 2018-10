CenturyLink erhält Status als Microsoft Azure Expert Managed Services Provider

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Monroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - CenturyLink, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2262515-1&h=1748597617&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2262515-1%26h%3D2578567836%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2262515-1%2526h%253D3026087506%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fnews.centurylink.com%25252F%2526a%253DCenturyLink%25252C%252BInc.%26a%3DCenturyLink%252C%2BInc.&a=CenturyLink%2C+Inc.)(NYSE: CTL) ist zum Microsoft Azure Expert Managed Services Provider(MSP) ernannt worden, was die Führungsrolle des Unternehmens imBereich hybride Netzwerklösungen, Hybrid Cloud und IT Services weiterbestätigt. Die Zertifizierung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2262515-1&h=3217013215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2262515-1%26h%3D282808524%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2262515-1%2526h%253D3136452887%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.centurylink.com%25252FMicrosoft%2526a%253Dcertification%26a%3DZertifizierung&a=Zertifizierung) würdigt die Investitionen von CenturyLink inRessourcen, Training und Technologie, um erfolgreiche Ergebnisse fürseine Kunden auf Microsoft Azure zu erzielen.Die Aufnahme von Microsoft-Partnern in das Azure ExpertMSP-Programm ist an strenge Anforderungen geknüpft. Dazu zählennachgewiesene Exzellenz in Bezug auf Lösungsbereitstellung für dieKunden und technisches Fachwissen sowie der erfolgreiche Abschlusseiner unabhängigen Prüfung der Managed Services, Mitarbeiter,Prozesse und Technologien. Nur die vertrauenswürdigsten Anbieter vonCloud Managed Services werden mit dem Azure Expert MSP-Abzeichenausgezeichnet."Wir haben zwei Jahrzehnte an Erfahrung im Support von IT-Lösungenfür unsere Kunden, die Microsoft-Technologien nutzen. Jetzt sind wirgut positioniert, um von unserer jüngsten Akkreditierung alsMicrosoft Azure Expert MSP zu profitieren", erklärt David Shacochis,Vice President Product Management bei CenturyLink. "Dieser Erfolgbestätigt die Cloud-Strategie von CenturyLink, die daraufausgerichtet ist, Workloads mit der passenden Cloud im passendenNetzwerk und mit den jeweils passenden Mehrwertdiensten zu verbinden.So können Geschäftskunden ihre Ressourcen für die Zufriedenheit ihrerKunden einsetzen."Microsoft hatte im Vorfeld der Zertifizierung eine rigorosePrüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass CenturyLink mehrereKriterien erfüllt bzw. übertrifft. Zu diesen Kriterien gehörenbeispielsweise die Optimierung des Betriebs, die Bereitstellung vonLifetime Value für Kunden und die Verbesserung desAzure-Serviceangebots."Die Partner spielen eine zentrale Rolle im Bestreben vonMicrosoft, Unternehmen bei ihren Projekten zur digitalenTransformation zu unterstützen", erklärt Gavriella Schuster,Microsoft Corporate Vice President, One Commercial Partner (OCP)."Die Anforderungen unserer Kunden an die Fähigkeiten und dasFachwissen, die sie von unserem Partner-Ökosystem erwarten, steigenzunehmend. Deshalb etablieren wir spezifische Zertifizierungen - indiesem Fall für die Kompetenzen hinsichtlich Microsoft Azure. Wirfreuen uns, dass CenturyLink sich derart engagiert für unsere Kundeneinsetzt und zum starken Wachstum innovativer Projekte auf Azurebeiträgt."CenturyLink hat den Status dank seines Cloud ApplicationManager-Dienst (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2262515-1&h=1318618524&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2262515-1%26h%3D318110846%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2262515-1%2526h%253D1173212864%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ctl.io%25252Fcloud-application-manager%25252F%2526a%253DCloud%252BApplication%252BManager%26a%3DCloud%2BApplication%2BManager&a=Cloud+Application+Manager-Dienst) erlangt. Diese Hybrid-Cloud-Management-Plattform unterstütztKunden dabei, mehr Transparenz, Konsistenz und Kontrolle über ihreCloud-Implementierungen vom Netzwerk bis hin zur Anwendungsschicht zuerreichen. Die preisgekrönte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2262515-1&h=1375938752&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2262515-1%26h%3D864496845%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2262515-1%2526h%253D3514585665%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fnews.centurylink.com%25252F2018-01-23-Frost-Sullivan-recognizes-CenturyLink-as-the-product-leader-in-hybrid-cloud-management-platforms-for-its-innovative-Cloud-Application-Manager-platform%2526a%253Daward-winning%26a%3Dpreisgekr%25C3%25B6nte&a=preisgekr%C3%B6nte) Plattform ermöglicht esUnternehmen, Anwendungsimplementierungen zu automatisieren, Kosten zuoptimieren, Arbeitslasten zu skalieren und Verbindungen inunterschiedlichen Betriebsumgebungen zu verwalten.CenturyLink bietet auch zahlreiche sichere Optionen für dieNetzwerkkonnektivität an - das Portfolio der CenturyLink CloudConnect-Lösungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2262515-1&h=1633937226&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2262515-1%26h%3D1810686047%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2262515-1%2526h%253D4214639628%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.centurylink.com%25252Fbusiness%25252Fhybrid-it-cloud%25252Fcloud-connect.html%2526a%253DCloud%252BConnect%252BSolutions%26a%3DCloud%2BConnect-L%25C3%25B6sungen&a=Cloud+Connect-L%C3%B6sungen) ist konzipiert für sichere,leistungsstarke und für Unternehmenszwecke tauglicheNetzwerkanbindungen sowie umfangreichen dynamischenVerbindungsoptionen für die Layer 1, 2 und 3, die zuverlässige,latenzarme und reaktionsschnelle Hybrid Cloud-Anwendungenermöglichen. Cloud Connect und Azure ExpressRoute gewährleisten einsicheres, leistungsstarkes Netzwerk, damit Unternehmen eine nahtloseIT-Umgebung zwischen ihren Unternehmensnetzwerken und der privatenInfrastruktur vor Ort oder Rechenzentren von Drittanbietern und derAzure Cloud-Plattform betreiben können.CenturyLink ist bereits seit langem ein Anbieter vonMicrosoft-basierten IT-Lösungen. Das Expert MSP-Audit ist derHöhepunkt der jahrelangen Investitionen von CenturyLink inMicrosoft-Technologieplattformen.Zusätzliche Ressourcen- So arbeitet CenturyLink mit Microsoft Azure (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2262515-1&h=1126686477&u=http%3A%2F%2Fwww.centurylink.com%2FMicrosoft&a=So+arbeitet+CenturyLink+mit+Microsoft+Azure)- Informationen zum CenturyLink Cloud Application Manager (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2262515-1&h=3802890349&u=https%3A%2F%2Fwww.ctl.io%2Fcloud-application-manager%2F&a=Informationen+zum+CenturyLink+Cloud+Application+Manager)- Informationen zum MSP-Programm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2262515-1&h=467312512&u=https%3A%2F%2Fpartner.microsoft.com%2Fen-au%2Fmembership%2Fazure-expert-msp&a=Informationen+zum+MSP-Programm)Informationen zu CenturyLinkCenturyLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2262515-1&h=3029684478&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2262515-1%26h%3D1289133465%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.centurylink.com%252F%26a%3DCenturyLink&a=CenturyLink) (NYSE: CTL) ist derzweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globaleUnternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einemstarken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweitbestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es den steigendenAnsprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger und sichererVerbindungen entgegenkommt. Wir können unsere Absichten, Strategienoder Pläne jederzeit aus beliebigem Grund und ohne vorherigeBenachrichtigung ändern.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/325657/centurylink_logo.jpgPressekontaktCaitlin Jenney+1 (303) 992-2525caitlin.jenney@centurylink.comDeutschlandHBI Helga Bailey GmbHEbru Özalan+49 89 993887-25ebru_oezalan@hbi.deOriginal-Content von: CenturyLink, übermittelt durch news aktuell