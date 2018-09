CenturyLink erhält Amazon Web Services Managed Service Provider Status

Weitere Suchergebnisse zu "CenturyLink":

Monroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - CenturyLink, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2224586-1&h=1462462990&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2224586-1%26h%3D4089655481%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2224586-2%2526h%253D4213579986%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fnews.centurylink.com%25252F%2526a%253DCenturyLink%25252C%252BInc.%26a%3DCenturyLink%252C%2BInc.&a=CenturyLink%2C+Inc.)(NYSE: CTL) verkündet heute seine Ernennung zum Amazon Web Services(AWS) Managed Service Provider (MSP) Partner. Dieser Erfolgkennzeichnet das fortwährende Engagement von CenturyLink,zuverlässige Dienste für Digitalisierung auf AWS zu bieten undUnternehmen auf dem Weg zur Cloud zu unterstützen.Der Cloud Application Manager (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2224586-1&h=3005825998&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2224586-1%26h%3D1581324466%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2224586-2%2526h%253D177569856%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ctl.io%25252Fcloud-application-manager%25252F%2526a%253DCloud%252BApplication%252BManager%26a%3DCloud%2BApplication%2BManager&a=Cloud+Application+Manager) von CenturyLink ist eine hybrideCloud-Management-Plattform. Sie unterstützt Kunden dabei, erhöhteVisibilität, Konsistenz und Kontrolle über ihreCloud-Implementierungen vom Netzwerk bis hin zu Anwendungen zuerreichen. Die preisgekrönte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2224586-1&h=1162304027&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2224586-1%26h%3D3918227765%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2224586-2%2526h%253D2651069633%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fnews.centurylink.com%25252F2018-01-23-Frost-Sullivan-recognizes-CenturyLink-as-the-product-leader-in-hybrid-cloud-management-platforms-for-its-innovative-Cloud-Application-Manager-platform%2526a%253Daward-winning%26a%3Dpreisgekr%25C3%25B6nte&a=preisgekr%C3%B6nte) Plattform ermöglichtUnternehmen, das Einführen von Anwendungen zu automatisieren, Kostenzu optimieren, Arbeitsauslastung zu skalieren und Verbindungen überverschiedene Betriebskonfigurationen hinweg zu verwalten."Wir sind hocherfreut, diese bedeutende AWS-Auszeichnung zuerhalten. Wir sind überzeugt, dass wir dadurch unseren Kundenweiterhin ein breites Leistungsspektrum an verschiedenenAWS-Anwendungsfällen bieten können", erklärte David Shacochis, VicePresident of Product Management bei CenturyLink. "Der CloudApplication Manager ist unser 'Studio' für das Design, das Managementund die Optimierung von Cloud-Workloads. Die AWS MSP-Zertifizierungbestätigt unseren Ansatz als einen der modernsten GenerationenCloud-nativer Arbeitsabläufe."Um die AWS MSP Partner-Auszeichnung zu erhalten, mussteCenturyLink die strengen Anforderungen desAWS-Managed-Service-Provider-Programms erfüllen. Diese wurdenzusätzlich von einer dritten Instanz nach Richtigkeit überprüft. Dasglobale Programm wurde entwickelt infolge von Kundenanfragen für dieBestimmung zuverlässiger AWS Partner Network (APN)-Mitglieder, diebei der Migration, dem Ablauf und der Optimierung kundenspezifischerAWS-Workloads unterstützend zur Seite stehen können. Es bringt Kundenmit einer Gruppe verifizierter Next-Gen-APN-Partner in Verbindung,die ein vollständiges Cloud-Erlebnis bieten können.Durch die Zusammenarbeit mit AWS bietet CenturyLink einvollständiges Cloud-Services- und Cloud-Management-Portfolio, dasKunden Zugriff mit geringen Latenzzeiten auf nahezu endloseAWS-Ressourcen mit dynamischer, netzwerkbewusster Orchestrierungermöglicht. CenturyLink bietet Services für die Entwicklung vonLösungen, die Migration von Workloads und die Bereitstellung vonSicherheitsdiensten, die strenge regulatorischen Auflagen erfüllen.Darüber hinaus liefert das Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten füreine geschützte Netzwerkkonnektivität - das CenturyLink Cloud ConnectSolutions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2224586-1&h=2061134441&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2224586-1%26h%3D1662289468%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2224586-2%2526h%253D3025011340%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.centurylink.com%25252Fbusiness%25252Fhybrid-it-cloud%25252Fcloud-connect.html%2526a%253DCloud%252BConnect%252BSolutions%26a%3DCloud%2BConnect%2BSolutions&a=Cloud+Connect+Solutions)-Portfolio wurde zur Bereitstellung sicherer,leistungsfähiger und unternehmensgerechter Netzwerkverbindungen zuAWS entwickelt. Daneben sorgen dynamische Layer 1-, 2- und3-Konnektivitätsoptionen für ein zuverlässiges, reaktionsschnellesErlebnis mit niedriger Latenz für Hybrid Cloud-Anwendungen.CenturyLink ist ein APN Advanced Consulting Partner und seit vierJahren AWS Networking Sponsor für AWS re:Invent. Das Unternehmenbietet private, dedizierte Netzwerkkonnektivität (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2224586-1&h=3985693119&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2224586-1%26h%3D2056103289%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2224586-2%2526h%253D2568850194%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fnews.centurylink.com%25252F2017-11-20-CenturyLink-deploys-AWS-Direct-Connect-along-the-Las-Vegas-strip-to-power-AWS-re-Invent-2017%2526a%253Dprivate%25252C%252Bdedicated%252Bnetwork%252Bconnectivity%26a%3Dprivate%252C%2Bdedizierte%2BNetzwerkkonnektivit%25C3%25A4t&a=private%2C+dedizierte+Netzwerkkonnektivit%C3%A4t), um die jährlicheVeranstaltung zu vernetzen. CenturyLink war als Goldsponsor für AWSre:invent 2017 tätig und wird diese Funktion 2018 erneut ausüben.Zusätzliche Ressourcen- Informationen zum CenturyLink Cloud Application Manager:https://www.ctl.io/cloud-application-manager/- Details über die direkte Konnektivität von CenturyLink zu AWS: https://www.centurylink.com/business/hybrid-it-cloud/managed-aws-services.html- Informationen zur engen Partnerschaft von CenturyLink mit AWS:https://www.centurylink.com/business/discover/aws.html- Informationen über das AWS MSP-Programm:http://www.aws.amazon.com/partners/mspInformationen zu CenturyLinkCenturyLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2224586-1&h=2567608511&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2224586-1%26h%3D2605921894%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2224586-2%2526h%253D3439560573%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.centurylink.com%25252F%2526a%253DCenturyLink%26a%3DCenturyLink&a=CenturyLink) (NYSE: (CTL)ist der zweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter fürweltweite Unternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern undeinem starken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich alsweltweit bestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es densteigenden Ansprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger undsicherer Verbindungen entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt alsvertrauenswürdiger Partner seine Kunden auch dabei, die zunehmendeKomplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mitManaged Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.