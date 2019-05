Weitere Suchergebnisse zu "CenturyLink":

Monroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - Der global tätigeNetzwerkdienstleister CenturyLink, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2455223-1&h=4230021440&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2455223-1%26h%3D2848230114%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2455223-2%2526h%253D1219159329%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fnews.centurylink.com%25252F%2526a%253DCenturyLink%25252C%252BInc.%26a%3DCenturyLink%252C%2BInc.&a=CenturyLink%2C+Inc.) (NYSE:CTL) wird imGartner "Magic Quadrant for Managed Security Services, Worldwide" vonApril 2019 im Quadrant "Visionaries" eingestuft. Der Berichtbewertete 14 Managed Security Services-Anbieter in Bezug auf dieVollständigkeit ihrer Vision und ihre Fähigkeit diese umzusetzen.Lesen Sie den Gartner "Magic Quadrant for Managed SecurityServices, Worldwide" vom April 2019 unter dem folgenden Link: http://www.gartner.com/reprints/caroline-adams-flex-reprints?id=1-6MRLGPG&ct=190506&st=sb."Angesichts des Drucks, unter dem unsere Kunden weltweit stehen,wenn es um den Schutz ihres digitalen Geschäfts geht, ist CenturyLinkbestrebt, integrierte Lösungen anzubieten, die das Thema Schutz undAbsicherung vereinfachen", erklärt Chris Smith, Vice President GlobalSecurity Services bei CenturyLink. "Die Positionierung imVisionaries-Quadranten spiegelt unsere Strategie wider, einen derweltweit größten IP-Backbones und die Erkenntnisse unsererhauseigenen Threat Research und Operations-Abteilung Black Lotus Labsals eine Art Sensorsystem zu nutzen. Dieses ist so leistungsstark,dass es sowohl der Vorbeugung und Erkennung als auch der Reaktion aufdie Bedrohungen dienen kann, denen unsere Kunden heute und in Zukunftausgesetzt sind."Wichtige Fakten- Der Magic Quadrant bewertet den globalen Markt für Managed SecurityServices und die Fähigkeit der Anbieter, Managed Security Serviceszu erbringen. Diese sind definiert als"Rund-um-die-Uhr-Fernüberwachung von Sicherheitsereignissen undsicherheitsrelevanten Datenquellen; die Verwaltung vonIT-Sicherheitstechnologien und die Bereitstellung vonSicherheitsfunktionen über gemeinsam genutzte Dienste von remotebetriebenen Security Operations Centern (SOCs); nicht durchPersonal vor Ort oder Remote Services, die auf 1:1-Basis für eineneinzelnen Kunden bereitgestellt werden."- Über Anbieter im Quadranten "Visionaries": "Unternehmen imVisionaries-Quadranten haben gezeigt, dass sie in der Lage sind,einen starken Fokus auf Managed Security in qualitativ hochwertigeServiceangebote für den MSS-Markt umzusetzen. Diese ServiceProvider sind oft attraktive Partner für Unternehmen, die Zugang zuund Unterstützung bei Spitzentechnologie, flexiblen ServiceDelivery-Optionen und starken Kundenservice benötigen. MSSPs imQuadranten 'Visionaries' haben eine geringere Marktabdeckung alsAnbieter im Quadranten 'Leader'." (Gartner, Magic Quadrant forManaged Security Services, Worldwide, Toby Bussa, Kelly Kavanagh,Sid Deshpande, Pete Shoard, 2. Mai 2019)Zusätzliche RessourcenHaftungsausschluss - Gartner unterstützt keinen Anbieter, keinProdukt und keine Leistung, die in seinen Forschungspublikationendargestellt wird, und empfiehlt Technologienutzern nicht, nur dieAnbieter mit den höchsten Wertungen oder anderen Auszeichnungenauszuwählen. Gartner Forschungspublikationen bestehen aus denAnsichten von Gartners Forschungsorganisation und sollten nicht alsTatsachenbehauptungen interpretiert werden. Gartner schließt alleGarantien aus, ausdrückliche oder implizierte, mit Bezug auf dieseForschung, inklusive aller Marktfähigkeitsgarantien oder Eignungenfür bestimmte Zwecke.- Mehr zu Black Lotus Labs, CenturyLinks Spezialabteilung fürBedrohungsanalysen und sicherheitsrelevante Operationen, finden Siehier: https://www.multivu.com/players/English/8238355-centurylink-black-lotus-labs/.- Mehr zu den global aufgestellten SOCs von CenturyLink: http://news.centurylink.com/2019-01-16-CenturyLink-Adds-Singapore-to-Global-Security-Operations-Center-Footprint.Informationen zu CenturyLinkCenturyLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2455223-1&h=1608927949&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2455223-1%26h%3D2309958191%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.centurylink.com%252F%26a%3DCenturyLink&a=CenturyLink) (NYSE: CTL) ist derzweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globaleUnternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einemstarken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweitbestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es den steigendenAnsprüchen seiner Kunden hinsichtlich zuverlässiger und sichererVerbindungen entgegenkommt. Das Unternehmen unterstützt alsvertrauenswürdiger Partner seine Kunden auch dabei, die zunehmendeKomplexität von Netzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mitManaged Network- und Cybersicherheitslösungen zu schützen.