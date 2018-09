CenturyLink Chief Financial Officer Sunit Patel verlässt das Unternehmen

Weitere Suchergebnisse zu "CenturyLink":

Neel Dev, Group Vice President, Finance, zum Interim-CFO ernanntMonroe, Louisiana (ots/PRNewswire) - CenturyLink, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2246558-1&h=4263873954&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2246558-1%26h%3D3454412448%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fnews.centurylink.com%252F%26a%3DCenturyLink%252C%2BInc.&a=CenturyLink%2C+Inc.) (NYSE: CTL) gab heute bekannt,dass Sunit Patel, Executive Vice President und Chief FinancialOfficer, CenturyLink verlässt und eine Führungsrolle bei einemanderen Unternehmen übernommen hat. Der Austritt von Patel tritt mitWirkung vom 28. September in Kraft. CenturyLink wird eine Suche nacheinem Nachfolger einleiten, die sowohl interne als auch externeKandidaten einschließen wird.Neel Dev, Group Vice President of Finance bei CenturyLink, wurdemit Wirkung des Austritts von Patel zum Interim-CFO ernannt. Devleitete die Integrationsplanung für Level 3 im Rahmen der kürzlichvon CenturyLink getätigten Übernahme und ist gegenwärtig für denGeschäftsbereich Finanzunterstützung, Lieferketten und Beschaffung,Capital-Governance-Management, Finanzplanung sowie Analyse undManagement des finanziellen Geschäftsergebnisses verantwortlich. Ergehörte 14 Jahre lang zum Führungsteam von Patel und verfügt übermehr als 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsindustrie,einschließlich in Rollen mit Finanz- und operativen Aufgaben."Sunit hat als CFO einen bedeutenden Beitrag für CenturyLink undLevel 3 geleistet, und er war sowohl für beide Unternehmen als auchfür mich ein wertvoller Partner", sagte Jeff Storey, President undChief Executive Officer von CenturyLink. "Darüber hinaus hat Sunitgroßartige Ergebnisse beim Aufbau eines starken Mitarbeiterstamms undeines ausgezeichneten Führungsteams in der gesamtenFinanzorganisation erzielt. Während sich Sunit auf unsere externenInteressenvertreter konzentrierte, fungierte Neel praktisch alsoperativer CFO und war in den vergangenen 10 Jahren Teil meinerFührungsmannschaft. Ich bin äußerst zuversichtlich, dass er unsere"gut eingetaktete" Finanzdisziplin in allen Bereichen von CenturyLinkmit Schwerpunkt auf Erzielung von Synergien, operativer Effizienz undprofitablem Wachstum weiter fortsetzen wird."Informationen zu CenturyLinkCenturyLink (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2246558-1&h=552578522&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2246558-1%26h%3D4223893775%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.centurylink.com%252F%26a%3DCenturyLink&a=CenturyLink) (NYSE: CTL) ist derzweitgrößte US-amerikanische Kommunikationsanbieter für globaleUnternehmenskunden. Mit Kunden in mehr als 60 Ländern und einemstarken Fokus auf Kundenerfahrung will CenturyLink sich als weltweitbestes Netzwerkunternehmen positionieren, indem es dem steigendenBedarf seiner Kunden an zuverlässigen und sicheren Verbindungengerecht wird. Das Unternehmen unterstützt als vertrauenswürdigerPartner seine Kunden auch dabei, die zunehmende Komplexität vonNetzwerken und IT zu bewältigen und ihr Geschäft mit Managed Network-und Cybersicherheitslösungen zu schützen.Zukunftsorientierte AussagenMit Ausnahme der hierin enthaltenen historischen und sich aufFakten stützenden Informationen handelt es sich bei den in dieserMitteilung behandelten Gegenständen, die durch Wörter wie "erwarten","glauben", "planen" und vergleichbare Ausdrücke identifiziert werdenkönnen, um zukunftsorientierte Aussagen im Sinne derBundesaktiengesetze der USA, die den "Safe-Harbor"-Schutzmaßnahmenunterliegen. Diese zukunftsorientierten Aussagen sind keine Garantiefür zukünftige Ergebnisse und basieren lediglich auf gegenwärtigenErwartungen. Sie unterliegen außerdem Ungewissheiten, zu denen derAbschluss der Dokumentation für die vorstehend beschriebenenVereinbarungen gehört. Tatsächliche Ereignisse und Ergebnisse könnenwesentlich von den in diesen Aussagen von uns angenommen abweichen.Wir können unsere in zukunftsorientierten Aussagen dargelegtenAbsichten oder Pläne jederzeit aus beliebigem Grund und ohnevorherige Benachrichtigung ändern.