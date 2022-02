Centrus Energy Aktie: Hammer Entwicklung!

Am 26.02.2022, 06:41 Uhr notiert die Aktie Centrus Energy an ihrem Heimatmarkt NYSEAmerican mit dem Kurs von 40.77 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kohle & Brennstoffe".

Centrus Energy haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Centrus Energy zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Centrus Energy auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Centrus Energy sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 38,89. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Centrus Energy zahlt die Börse 38,89 Euro. Dies sind 87 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 300,8. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.