Centrotec Sustainable: Zuwächse in allen Segmenten!

Centrotec steigerte im 3. Quartal den Umsatz um 2,4% auf 151,9 Mio €. Alle 3 Segmente verzeichneten Zuwächse. Das operative Ergebnis legte um 5,9% auf 14,6 Mio € zu. Das Heizungsgeschäft entwickelte sich im Ausland durch neu eingeführte Produkte positiv und kompensierte damit eine leicht rückläufige Entwicklung in Deutschland. Die im September 2015 in Kraft getretene ErP-Richtlinie (Energy related Product-Directive) sowie die EU-Notifizierung des KWK-Gesetzes (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) führten zu Rückgängen bei Heizwertthermen und Blockheizkraftwerken.

Der Markt für Solarthermie ist weiterhin rückläufig

Im Alltag begegnet uns die ErP-Richtline beispielsweise in der Abschaffung der Glühbirne oder den EnergieeffizienzLabeln auf Kühlschränken und Waschmaschinen. In Deutschland werden hocheffiziente KWK-Anlagen aus klimapolitischen Gründen durch das KWK-Gesetz gefördert. Auch der Markt für Solarthermie ist weiterhin rückläufig. Demgegenüber konnte Centrotec den Absatz von Brennwertheizungen und Wärmepumpen ausweiten.

Die speziell für die Auslandsmärkte entwickelte Brennwerttherme trug positiv zum Umsatzwachstum bei. In diesem Jahr wird kräftig in die Bereiche Entwicklung, Service und internationaler Vertrieb investiert, um die Grundlage für nachhaltige Umsatz- und Ergebnisverbesserung zu schaffen. Mit seinem wettbewerbsfähigen Portfolio von Energiesparlösungen ist Centrotec gut positioniert, um auch in Zukunft mit innovativen Lösungen vom steigenden Bedarf von Energieeinsparung und Klimaschutz zu profitieren.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.