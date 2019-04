Centrotec Sustainable Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Centrotec":

Centrotec steigerte in den ersten 9 Monaten 2018 den Umsatz um 4,4% auf 447,4 Mio €. Dieser organische Zuwachs wurde von allen 3 Segmenten erwirtschaftet, wobei die beiden kleineren Segmente Gas Flue Systems und Medical Technology & Engineering Plastics höhere Zuwachsraten verzeichneten. Der Auslandsanteil des Umsatzes stieg von 47 auf 48%. Die in 2017 initiierten Maßnahmen zur Stärkung der Position am

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.