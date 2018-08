Centrotec Hochleistungskunststoffe: Endlich?

Der Kurs der Aktie Centrotec Hochleistungskunststoffe stand am 01.08.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Xetra bei 12,9 EUR. Der Titel wird der Branche "Bauprodukte" zugerechnet. Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. 1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jens Becker.