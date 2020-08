Centrotec Aktie: Von +1,7 Mio. zu -6,6 Mio. Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "Centrotec":

Bald ist es soweit: Am 13. August will Centrotec die Halbjahreszahlen veröffentlichen. Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit beim Ergebnis einige Male durchaus sprunghaft entwickelt – von einem stetigen Aufwärtstrend kann da keine Rede sein. Im Hinblick auf die Halbjahreszahlen stellen sich die Fragen, ob Centrotec im Hinblick auf die Lieferkette von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie betroffen war. Und dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



