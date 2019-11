Centrotec Aktie: Interessante Ansage!

Weitere Suchergebnisse zu "Centrotec":

Auch bei der Centrotec Sustainable AG (kurz „Centrotec“) mit Sitz in Brilon/Sauerland gab es neue Zahlen. Am Donnerstag veröffentlichte das Unternehmen die Zahlen zum 3. Quartal bzw. zu den ersten 9 Monaten 2019. Der Umsatz konnte in Q3 2019 um 6,4% auf 171,4 Mio. Euro gesteigert werden. Wenn die ersten drei Quartale zusammen genommen werden, dann hieß es da beim Umsatz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



