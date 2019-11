Centrotec Aktie: Diese Woche spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Centrotec":

Bei der CENTROTEC Sustainable AG (kurz „Centrotec“) wird es diese Woche spannend – denn am Donnerstag sollen die Zahlen zum 3. Quartal 2019 veröffentlicht werden. An dem Tag soll es dann auch ab 10:00 Uhr einen sogenannten „Conference Call“ geben, an dem Investoren die Möglichkeit haben sollen, dem CFO (Dr. Thomas Kneip) Fragen zu stellen. Um das einzuordnen: Im 1. Halbjahr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



