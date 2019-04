Die Centro Hotel Group eröffnet erstes NinetyNine Hotel in Heidelberg (FOTO)

Heidelberg (ots) -Die Hamburger Centro Hotel Group ist ein international tätigesUnternehmen, welches an rund 36 Standorten 85 Hotels im Drei- undVier-Sterne- Segment mit 8.600 Zimmern betreibt. Zum Portfolio derGruppe gehören neben den fünf eigenen Marken Centro, Boutique,FourSide, NinetyNine Hotels und Casa Dimora (Start 2019) auch weitereObjekte im Franchise-Betrieb. Begonnen hat alles 2005 als RahmanNeiro, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Centro HotelGroup, das Hamburger Hotel Eden in St. Georg vomGrundstückseigentümer Willi Bartels pachtete. 2010 stieg HomeiraAmiri, Schwester von Rahman Neiro, als Geschäftsführerin mit insUnternehmen ein. Bereits in den ersten vier Jahren konnte dasUnternehmen ein Wachstum von 31% und bis Ende 2018 einem Umsatz von100 Mio. Euro verzeichnen.Familienunternehmen der besonderen ArtDie Centro Hotel Group hat sich zum Ziel gesetzt, über all seineMarken und unternehmerischen Aktivitäten hinweg verbindende Werteumzusetzen. Die Werte Gastfreundschaft, Toleranz und Weltoffenheitspielen auch innerhalb des Unternehmens eine große Rolle, da sich dieGruppe seither als Familienunternehmen versteht.Gemeinsam mit ihrer "Familie" entwickelt sich das Unternehmenstetig weiter und bietet bereits ein umfassendes Portfolio anLeistungen an, welche jeden Hotel-Standort durch strategischeEntscheidungen stärkt. Neben einem erfolgreichen Hotel-Management,einer professionellen Objekt-Analyse und effizienten Umbau- undSanierungsmaßnahmen zur Werterhaltung und -steigerung, profitierendie Hotels und deren Mitarbeiter von diversen Schulungen, einemeigenen IT-Netzwerk sowie einem Qualitätsmanagement, welches denAnforderungen der Kunden gerecht wird und für höchste Zufriedenheitsorgt.Erstes NinetyNine geht an den StartHeute ist es endlich soweit und die vierte Marke, die NinetyNineHotels, der Centro Hotel Group eröffnet den ersten Standort inHeidelberg. Auf dem Grundstück von 1.600 qm entstand im letzten Jahrein Neubau mit 107 Zimmern in unmittelbarer Nähe zur HeidelbergerInnenstadt und nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.Die Oase in der StadtRaus aus dem Großstadt-Dschungel und rein in die Hotelwelt. Imneuen NinetyNine spielen die individuellen Empfindungen der Gästeeine wesentliche Rolle. Kein Sinnesorgan wird vernachlässigt. Nebender wunderschönen Bildwelt, entworfen von der renommiertenIllustratorin Romina Birzer, die das Hotel in einzigartigem Flairerstrahlen lässt, finden die Gäste auch in jedem NinetyNine Hotel eingelbes Piano. Jeder Gast kann, darf und soll sich auf dem YellowPiano verwirklichen. Auf diese Weise wird die Lobby zum gemütlichenWohnzimmer, in der Gespräche unter den Gästen zur Hotelkultur werden.Das ausgeklügelte und individuelle Barfood-Konzept rundet das Angebotfür die Besucher ab. Gemeinsam mit dem Hamburger Gastro-Star HannesSchröder wurde ein Bowl-Konzept entwickelt, welches so in derHotellerie bisher einmalig ist.In diesem Jahr werden noch zwei weitere NinetyNine Hotels inWuppertal und München eröffnet.Pressekontakt:LOTTMANN CommunicationsJulia RothausenTel: +49 (0)211 498 488-12Mail: jr@lottmann-communications.deOriginal-Content von: Centro Hotel Management GmbH, übermittelt durch news aktuell