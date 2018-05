Centric Software verstärkt PLM-Leistung mit künstlicher Intelligenz

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der Marktführer in Sachen PLM stellt sein erstes PLM-Modul mitkünstlicher Intelligenz vor, mit dem Kosten gesenkt und dasTime-to-Market beschleunigt wirdCentric Software knüpft an seine Strategie an, Innovationen zuentwickeln, die Marken, Retailer und Hersteller im Wandel desEinzelhandels voranbringen: Der Marktführer im Bereich PLM kündigtdie Vorstellung seines ersten Moduls an, das auf künstlicherIntelligenz basiert. Centric Software bietet innovative EnterpriseLösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe,Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmendie strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformationerreichen können.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/695658/Centric_Software_AI.jpg )Der Begriff "künstliche Intelligenz" bzw. "artificialintelligence" stammt aus den 1950er Jahren, als derComputerwissenschaftler John McCarthy diesen Begriff, mit dem erpotentielle "Denkmaschinen" der Zukunft beschrieb, prägte. Heuteversteht man unter Tools mit künstlicher Intelligenz (KI) Systeme,die sich an den Fähigkeiten des menschlichen Gehirns orientieren,Probleme zu lösen, indem komplexe Probleme in unterschiedlicheInformationseinheiten aufgeteilt werden, die sich wiederum aus vielenkleineren Problemen zusammensetzen. Die Anwendungen unterscheidensich beträchtlich voneinander, sie reichen von virtuellen Assistentenwie "Alexa" und "Siri" über die Film- und Serienempfehlungen vonNetflix hin zu den Kaufvorschlägen von Amazon. KI-Anwendungen fürMarken, Retailer und Hersteller, die Produktdesign und -entwicklungvoranbringen, sind jedoch rar.Centric Software begann vor einem Jahr mit der Arbeit anKI-basierten Tools und reagierte damit auf das Feedback der Kunden.Das Ergebnis ist "Centric AI Image Search" - Centrics erstededizierte KI-Funktion für PLM. Humberto Roa, Vice President ofInnovation bei Centric Software, erklärt, dass Centric AI ImageSearch eine Möglichkeit darstellt, künstliche Intelligenz für einebessere Entscheidungsfindung bei Design und Entwicklung zu nutzen."Kreative Teams in Fashion und im Retail sammeln enorme Mengen vonphysischen Mustern für Materialien, Schnitte, Farben und Styles, diesowohl als Inspiration für die Zukunft als auch als Aufzeichnung derVergangenheit dienen", so Roa. "Manche Unternehmen halten physischeMuster im Wert von Millionen von Dollar bereit, aber tatsächlich istdie Nutzung dieser Muster zeitaufwendig und es ist sehr schwierig,sie so aufzubewahren, dass problemlos darauf zugegriffen werdenkann.""Sie können alles einscannen, aber damit diese digitalen Dateiendurchsucht werden können, müssen sie mit Stichwörtern gekennzeichnetund in einer Dateistruktur oder Bibliothek organisiert werden", fährtRoa fort. "Am Ende haben Unternehmen Hunderttausende von Bildern inBibliotheken. Oft ist es leichter für Unternehmen, einfach neueMuster zu bestellen oder neue Designs zu entwickeln, als dass dieLeute nach dem suchen, was sie gerade benötigen."Das neue Centric AI Image Search löst dieses Problem mithilfetopmoderner Bilderkennungstools. Mit Centric AI Image Search könnenDesigner ein Bild eines neuen Stoffes oder einer Schnittinspirationmachen und sofort PLM-Bildarchive nach der besten Übereinstimmungdurchsuchen. Wenn ein ähnlicher Artikel genehmigt oder bereitsverwendet wurde, findet ein Designer dies sofort heraus. Gibt eskeine Übereinstimmung in den Archiven, kann Centric AI Image Searchdabei helfen, einen Anbieter zu finden, der eine möglichst naheÜbereinstimmung liefern kann.Gemeinsam mit dem Head of Material Development-Team bei Triumph,einem der weltweit führenden Lingerieunternehmen, stellte Centriceine digitale Bibliothek mit Tausenden von Spitzenmustern in PLMzusammen, die mithilfe der neuen Centric AI Image Search-Funktionvollständig durchsuchbar ist.Centric AI Image Search wird letztlich physischeMusterbibliotheken an mehreren Orten auf der ganzen Welt ersetzen.Dadurch kann es den erheblichen Aufwand reduzieren, der nötig ist, umphysische und digitale Bibliotheken auf dem neuesten Stand zu halten.Benutzern wird der Zugriff auf Daten ermöglicht, die sie bereits alsvisuellen Datensatz haben, um effektivere Entscheidungen zu treffen."Centric AI Image Search für PLM steht an der Spitze einer neuenFamilie von Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und maschinellemLernen, die Entscheidungen rund um den PLM-Lebenszyklus erleichtern.Dies wird zweifelsfrei die erste von vielen Apps sein, die sich aufdie Entscheidungsfindung konzentrieren und Daten aus Systemen wiePLM, ERP und PIM nutzen. Andere mögliche KI-Anwendungen könnten einebessere und schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen, um dasTime-to-Market zu verkürzen, die Qualität zu verbessern, dieMaterialkosten zu senken, Zulieferer auszuwählen, Produkte fürVertriebskanäle vorzuschlagen und letztlich bessere Produkteherzustellen.""Wir freuen uns sehr, die Einführung von Centric AI Image Searchbekanntzugeben, mit der wir einmal mehr unsere fortdauerndeInnovationsverpflichtung beweisen - durch die Entwicklung vonAnwendungen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen",erklärt Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Auchweiterhin lassen wir uns von unseren Kunden inspirieren und arbeitengemeinsam mit ihnen an Innovation, um deren Wettbewerbsfähigkeit zuverbessern, den Umsatz zu steigern und das Wachstum anzukurbeln."Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Demoversion oder weitereInformationen möchten.Centric Software (http://www.centricsoftware.com)Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und mitZweigstellen in Hauptstädten rund um den Globus bietet CentricSoftware den führenden Namen aus den Bereichen Fashion, Retail,Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport und Konsumgüter einePlattform für die digitale Transformation. Centric Visual InnovationPlatform (VIP) ist eine Reihe von visuellen, vollständig digitalenInterfaces, die für Touchscreen-Geräte wie iPad und iPhone und fürgroßformatige Touchscreens konzipiert sind. Centric VIP, die echteRevolution für Entscheidungsfindung und die Automatisierung derAusführung, reduziert das Time-to-Market beträchtlich und verbessertdie Reaktionsfähigkeit angesichts neuer Trends. Das Aushängeschilddes Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM)Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Warendisposition,Produktentwicklung, Sourcing, Unternehmensplanung sowie Qualitäts-und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebigeVerbraucherbranchen zugeschnitten sind. Centric SMB-Lösungen stellenumfassende PLM-Lösungen auf Grundlage innovativer Technologien undüber die Jahre angesammelter Kenntnisse des Unternehmens für kleineFirmen bereit.Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungenerhalten, darunter den Frost & Sullivan Global ProductDifferentiation Excellence Award im Jahre 2016 für seine PLM-Lösungfür Retail, Fashion und Bekleidung, sowie den Frost & Sullivan GlobalRetail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation ExcellenceAward im Jahr 2012. Red Herring führte Centric 2013, 2015 und 2016unter den 100 Besten seiner globalen Liste.Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software.Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrerjeweiligen Eigentümer.Pressekontakt:Centric SoftwareNord-Süd- und Mittelamerika: Jennifer Forsythejforsythe@centricsoftware.comEuropa: Kristen Salaun Batbyksalaun-batby@centricsoftware.com+33(0)687-882-322 Asien: Lily Donglily.dong@centricsoftware.comOriginal-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuell