Centric Software schließt Vertrag mit dem 220. Kunden Sandro, Maje, Claudie Pierlot ab

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Einzelhändler, Marken und Hersteller vertrauen bei der digitalenTransformation auf Centric SoftwareCentric Software ist stolz, den Vertragsabschluss mit dem 220.Kunden bekannt zu geben. SMCP, einer der führenden Luxus-Modekonzernevertreibt Pariser Chic weltweit mit den 3 Marken Sandro, Maje undClaudie Pierlot. Centric Software bietet führende innovativeUnternehmenslösungen für den Einzelhandel und für Anbieter von Mode,Schuhen, Outdoor- und Luxusartikeln sowie Konsumgütern, mit denendiese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrerdigitalen Transformation erreichen können.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )Vor dem Hintergrund der drastischen Veränderungen in ihrer Branchehaben sich bereits zahlreiche Einzelhändler, Marken und Herstellerfür die Zusammenarbeit mit Centric Software entschieden, umstrategische Initiativen im Rahmen der digitalen Transformationdurchzuführen, wie etwa die Verkürzung des Time-to-Markets, dieFörderung von Innovationen, die Reduzierung der Kosten und dieVerbesserung der Produktmargen. Heute nutzen mehr als 200 Unternehmender Modebranche und schnelllebigen Konsumgüterbranche die Lösungenvon Centric Software für den Entwurf, die Entwicklung und dieMarkteinführung bei über 500 Marken.Ausgehend vom Firmenhauptsitz in Silicon Valley ist CentricSoftware jetzt auf 6 Kontinenten vertreten, und das Unternehmen willsich geografisch weiter ausbreiten. Centric ist schon lange in denwichtigsten Trendzentren wie New York, Los Angeles, London, Paris,München, Mailand und Schanghai präsent und hat erst kürzlichStandorte in Tokio und Hongkong gegründet. Weitere neue Standortefinden sich in Portugal, in der Türkei, in Kanada, im Nahen Osten undin Australien.Zusätzlich zur Bereitstellung von Lösungen für Kunden in denKernbereichen Mode, Einzelhandel, Schuhe, Outdoor- und Luxusartikelsowie Konsumgüter hat sich Centric nun auch auf anderen vertikalenMärkten etabliert. Anbieter von Kosmetikartikeln, abgepacktenLebensmitteln und Haushaltswaren vertrauen bei der Durchführung vongeschäftskritischen Projekten wie der schnelleren Erfassung vonTrends, der Förderung von Produktinnovationen und der Optimierung derProduktangebote nun ebenfalls auf die Unterstützung von Centric.Inspiriert von diesen 220 Kunden und Innovationspartnern liefertCentric Software auch weiterhin schnelle Innovationen. Erst kürzlichwurde die Einführung der bahnbrechenden Centric Visual InnovationPlatform, kurz Centric VIP, bekannt gegeben. Centric VIP ist einevisuelle Multi-Geräte-Plattform aus Touch-basierten Boards, die dieProduktstrategie, Ideenfindung und Markteinführung digitalisieren unddadurch für eine massive Verbesserung der Umsetzungsgeschwindigkeitund des kreativen Prozesses sorgen.Version 6.0 der marktorientierten Lösung für dasProduct-Lifecycle-Management (PLM), Centric 8 PLM, wurde Anfang desJahres veröffentlicht. In den vergangenen 6 Monaten hat dasUnternehmen über 100 neue wichtige Innovationen zur Verbesserung derAnalysen für die Entscheidungsfindung, der Skalierbarkeit undLeistung sowie für die Optimierung des Kundenerlebnisses eingeführt."Alle unsere Innovationen werden durch die Interaktionen mitunseren Kunden gefördert. Das Erreichen dieses Meilensteins vonKunden hebt nicht nur das Vertrauen hervor, das unsere Kunden in unssetzen, sondern auch die Wertschätzung als echte Partner, die wir fürunsere Kunden empfinden. Wir sind ihnen für ihr Vertrauen dankbar undsetzen uns jeden Tag dafür ein, dass wir gemeinsam mit ihnenInnovationen fördern können - in Transformationsprojekten, die weitüber das gewöhnliche Maß an PLM hinausgehen", so Chris Groves,Präsident und CEO von Centric Software.Centric SoftwareAusgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und denZweigstellen in den Trendmetropolen rund um den Globus bietet CentricSoftware den angesehensten Namen aus den Bereichen Mode,Einzelhandel, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel sowie Konsumgütereine Plattform für digitale Transformation. Centric Visual InnovationPlatform (VIP) ist eine visuelle, vollständig digitale Sammlung vonBoards für Touchgeräte wie iPad, iPhone und großformatige Monitoremit Touchscreen. Centric VIP ändert die Art, wie Entscheidungengetroffen werden, und sorgt für eine Automatisierung der Umsetzung.Auf diese Weise kann das Time-to-Market beschleunigt werden underfolgen, ehe der Trend abflaut. Das Flaggschiff des Unternehmens,die Plattform Centric 8 für das Product-Lifecycle-Management (PLM),bietet professionelle Funktionen für Warendisposition,Produktentwicklung, Beschaffung, Unternehmensplanung sowie Qualitäts-und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebigeVerbraucherbranchen zugeschnitten sind. Speziell für kleineUnternehmen eignen sich die um PLM erweiterten Centric-SMB-Pakete,einschließlich innovativer Technologien und wichtiger Erkenntnisseaus der Branche.Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungenerhalten, darunter den Frost & Sullivan Global ProductDifferentiation Excellence Award in Retail, Fashion and Apparel PLMim Jahr 2016 und der Frost & Sullivan Global Retail, Fashion andApparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012.Red Herring hat Centric 2013, 2015 und 2016 in seine Liste derGlobal-Top-100 aufgenommen.Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software.Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrerjeweiligen Eigentümer.Copyright 2017, Centric Software Inc. Alle Rechte vorbehalten.Pressekontakt:+33 (0)6 87 88 23 22Original-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuell