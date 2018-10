Centric Software kurbelt mit v6.4 und v6.5 die Geschwindigkeit im Retail an

Die letzten PLM-Versionen umfassen große Beschaffungsmengen fürreine Einzelhändler, 3D und weitere Innovationen.Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Centric Software freutsich, die neuesten Versionen seiner marktführenden Product LifecycleManagement (PLM)-Softwarelösung bekannt geben zu können: Centric 8PLM Version 6.4 und 6.5 sind ab sofort erhältlich.Centric Software bietet innovativste Enterprise Lösungen fürUnternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor,Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmen diestrategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformationerreichen können.Wesentliche Impulse für die Entwicklung der neuesten Versionen vonCentric Software kamen von Centrics Advisory Board und engen Partnernaus den Branchen Retail, Fashion, Outdoor und Konsumgüter. Dank derInnovationen von Centric 8 PLM v6.5 stehen neue und agileGeschäftsstrategien für den schnelllebigen Einzelhandel zurVerfügung, der mehrere Produktkategorien im Angebot hat. Das Ziel isteine Verbesserung der Supply Chain und der Einsatz von3D-Technologien, um Designoptionen und die Produktvielfalt zu erhöhensowie das Time-to-Market zu beschleunigen."Mit dieser Aktualisierung von Centric 8 reagieren wir auf daszunehmende Tempo bei der Einführung neuer Produkte, dieNotwendigkeit, den Gewinn durch Verkaufsschlager zu maximieren undschnell neue innovative Designs zu kreieren", erklärt Ron Watson, VPof Product bei Centric Software. "Damit Marken und Retailer eineVielfalt an gut durchdachten Produkten anbieten können, müssenhunderttausende Designvorschläge bzw. Prototypen durchgesehen werden,von denen dann nur zehn Prozent für die Entwicklung ausgewähltwerden. Natürlich liegt es auch im Interesse der Marken und Retailer,das Risiko zu minimieren und Kunden mit Variationen dermeistverkauften grundlegenden Designs zufrieden zu stellen. Das allesmuss natürlich schnell geschehen, da die Markteinführung und dieDauer bis zum Trendeintritt entscheidend sind."Im letzten Jahr hat Centric Software mit großen Retailern undMarken an vielen Innovationen zusammengearbeitet, mit dem Ziel, dieEntwicklung großer Produktmengen zu unterstützen. Dazu gehören Tools,mit denen ein gleichzeitiges Arbeiten an der Entwicklung vonhunderten von Styles und mehreren Saisons möglich ist und die dieProduktentwicklung für verschiedene Märkte optimieren. Außerdem stehtdie bahnbrechende AI Image Search (https://www.centricsoftware.com/centric-software-boosts-plm-power-with-artificial-intelligence/) füreine schnellere Entscheidungsfindung beim Design und bei derEntwicklung zur Verfügung.Centric 8 PLM v6.5 setzt diesen Ansatz mit vielen neuenInnovationen fort, einschließlich 3D und dem 3D Sample Review ineinem beliebigen CAD-Programm. Retailer und Marken können die3D-Technologie eines beliebigen CAD-Anbieters für eine schnelleProduktvisualisierung und Prototypentwicklung einsetzen.Produkt-Iterationen werden so drastisch beschleunigt, was wiederumdie Zeit bis zum Time-to-Market und Prototypkosten senkt.Die in v6.5 enthaltenen bahnbrechenden Funktionen zur Beschaffunggroßer Produktmengen eignen sich besonders gut für Marken undEinzelhändler (die Produkte in einer oder in mehreren Kategorienanbieten), die Fertigprodukte von Suppliern mitgestalten undbeziehen. Mit den neuen Tools können Benutzer Designvorgaben schnellan viele Anbieter und Händler gleichzeitig schicken, Designs inCentric 8 sammeln, die Produkt-Iteration ausführen und quasi nahtlosin die Entwicklungsphase übergehen. Nicht nur die Produktinnovationauch die Anzahl der eingeführten Produkte steigt so drastisch an.Außerdem lässt sich jetzt ein grundlegendes Design hinsichtlichder eingesetzten Materialien, Farben, Größen, Trims und anderenStyling-Details mühelos variieren. Mit den Innovationen von Centric 8wird eine noch nie dagewesene Effizienz erreicht, da allgemeineProduktmerkmale genutzt und Schlüsseldetails simultan variiertwerden. Mit diesen neuen Tools kann ein technischer Designer hundertevon Styles gleichzeitig verwalten und Unternehmen können mühelostausende Variationen des Produkts herstellen, um die Nachfrageverschiedener Zielgruppen, in verschiedenen Ländern sowieVerkaufskanälen zu bedienen."Centric PLM, insbesondere die neuen Tools für das Sourcing inCentric 8 v6.5, werden uns dabei unterstützen, unseren Kunden nochgroßartigere Produkte zu attraktiven Preisen anzubieten und unserVersprechen von 'Trustworthy Value' zu erfüllen.Mit Centric PLM nutzen wir innovative Technologien, um enger mitunseren Handelspartnern zusammenzuarbeiten, damit Big Lots-Teamsunseren Kunden noch bessere Qualität, Mode und Werte bieten können",sagt Ryan Shuster, VP of Global Sourcing bei Big Lots."Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass Centric mit derneuen Version 6.5 die Möglichkeiten von PLM weiter ausbaut",verkündete Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Wirhaben in enger Zusammenarbeit mit großen Retailern und MarkenInnovationen entwickelt, die es Unternehmen leichter machen werden,schnell und effizient eine größere Vielfalt an Produkten zuverkaufen, zu entwickeln und zu beschaffen. Centric bietet seinenPartnern auch weiterhin Lösungen, um sich in diesem globalenwettbewerbsorientierten Markt einen Vorsprung zu verschaffen."In Centric 8 v6.5 sind viele zusätzliche Verbesserungen und neueTools enthalten. Kontaktieren Sie Centric Software, um die Lösung inder Praxis zu sehen (https://www.centricsoftware.com/request-a-demo/)Centric Software (www.centricsoftware.com)Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und mitZweigstellen in Hauptstädten rund um den Globus bietet CentricSoftware den führenden Namen aus den Bereichen Fashion, Retail,Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport und Konsumgüter einePlattform für die digitale Transformation. Centric Visual InnovationPlatform (VIP) ist eine Reihe von visuellen, vollständig digitalenInterfaces, die für Touchscreen-Geräte wie iPad und iPhone und fürgroßformatige Touchscreens konzipiert sind. Centric VIP, die echteRevolution für Entscheidungsfindung und die Automatisierung derAusführung, reduziert das Time-to-Market beträchtlich und verbessertdie Reaktionsfähigkeit angesichts neuer Trends. Das Aushängeschilddes Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM)Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Merchandiseplanung,Produktentwicklung, Sourcing, Businessplanung sowie Qualitäts- undForderungsmanagement, die speziell auf schnelllebigeVerbraucherbranchen zugeschnitten sind. Centric SMB-Lösungen stellenumfassende PLM-Lösungen auf Grundlage innovativer Technologien undüber die Jahre angesammelter Kenntnisse des Unternehmens für kleineFirmen bereit.Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungenerhalten, darunter den Frost & Sullivan Global ProductDifferentiation Excellence Award im Jahre 2016 für seine PLM-Lösungfür Retail, Fashion und Bekleidung, sowie den Frost & Sullivan GlobalRetail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation ExcellenceAward im Jahr 2012. Red Herring führte Centric 2013, 2015 und 2016unter den 100 Besten seiner globalen Liste.Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software.Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrerjeweiligen Eigentümer.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/769238/Centric_Product_Lifecycle_Management.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpgPressekontakt:Kristen Salaun Batbyksalaun-batby@centricsoftware.com+33 (0)6 87 88-23-22Original-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuell