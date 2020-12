Centric Software® - Pionier des Social PLM

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die neueste Version von Centric PLM(TM) wartet mit der branchenweit ersten Slack-Integration und bahnbrechenden 3D-Innovationen auf, um Menschen und Produkte remote miteinander zu verbindenCentric Software® gab heute bekannt, dass die neueste Release seiner Flaggschifflösung für das Product Lifecycle Management (PLM), Centric 8 PLM Version 7.2, ab sofort verfügbar ist. Centric Software bietet die innovativsten Enterprise-Lösungen für Unternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können.Centric ist der erste und einzige PLM-Anbieter, der eine Social-Chat-Funktionalität mehrerer Plattformen für die digitale Zusammenarbeit anbietet und damit dem zunehmenden Bedarf nach effizienter Remote-Zusammenarbeit in digitalen Räumen gerecht wird.Centric PLM v7.2 beinhaltet das Feature Conversations für die formale Kommunikation zu verschiedenen Aspekten von Produkten, die in Centric PLM entwickelt werden. Die neue Version 7.2 führt auch die branchenweit erste Integration mit dem führenden Team-Kommunikations-Tool Slack ein. Bei Slack "pingen" sich die Benutzer gegenseitig an und chatten informell über Produkt-Updates in Echtzeit direkt in der PLM-Umgebung. Dabei kommen gängige Instant-Messaging-Features wie @mentions und Anhänge zum Einsatz. Slack ist die erste von vielen Anbindungen an Enterprise-Messaging-Lösungen. Geplant sind weitere Integrationen mit Microsoft Teams, Google Workspace, We Chat, DingTalk und anderen Lösungen."Da das Arbeiten von zu Hause mittlerweile weit verbreitet ist, Unternehmen weiter wachsen und sich an verschiedenen Standorten niederlassen, wird die unkomplizierte Kommunikation immer wichtiger", erklärt Ron Watson, Vice President of Product bei Centric Software. "Die neueste Version von Centric PLM führt soziale Features für eine einfache, natürliche und intuitive Zusammenarbeit im Team ein. Die Slack-Integration und unser neu überarbeitetes Feature Conversations macht die Produktentwicklung und den Launch nahtloser, effizienter, kreativer und schneller."Version 7.2 beinhaltet mehrere neue 3D-Innovationen für Centric PLM. Alle User können jetzt neue 3D-Materialien in Centric unter Verwendung von Komponenten vorhandener 3D-Materialien erstellen. Centric hat das Management digitaler 3D-Assets um 3D-Avatare erweitert. Designer und Produktentwickler können jetzt 3D-Avatare aus Avatar-Bibliotheken innerhalb von Centric PLM importieren und organisieren."Centric setzt die Innovation seiner 3D-Funktionalität fort und ermöglicht einem breiteren Nutzerkreis die Verwendung und bessere Visualisierung von Produkten, Materialien, Drapes und Texturen, die für den neuen digitalen Entscheidungslebenszyklus sehr wichtig sind. Der Einsatz von 3D-Design-Tools wird immer beliebter. Teams müssen in der Lage sein, auch ohne 3D-Designer und spezielle Anwendungen effektiv zu arbeiten", erklärt Watson. "Durch die Möglichkeit, Materialien in Centric zu erstellen, können Produktentwicklungsteams beispielsweise zum digitalen 3D-Workflow beitragen. Die Einführung von 3D-Avatar-Bibliotheken vervollständigt einen weiteren Teil der Geschichte der digitalen Transformation und erweitert das Spektrum der 3D-Assets, die Centric verarbeiten kann.""Wir freuen uns sehr, die neueste Version von Centric 8 PLM vorzustellen", sagt Chris Groves, President und CEO von Centric Software. "Der Schwerpunkt dieser Release liegt auf Benutzerfreundlichkeit und der Zusammenarbeit über soziale Kanäle. Wir sind der erste PLM-Anbieter, der eine vollständige und unterstützte Slack-Integration einführt. Weitere Integrationen populärer Messenger-Plattformen werden folgen. Da sich unsere Kunden in einem sich schnell verändernden Markt bewegen - insbesondere, wenn es um die Remote-Arbeit geht - sind wir innovativ und reagieren auf die wichtigsten Prioritäten und HerausforderungenCentric 8 v7.2 beinhaltet außerdem zahlreiche weitere UI-/UX-Verbesserungen, die für mehr Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und eine schnellere Markteinführung sorgen.Weitere Informationen (https://www2.centricsoftware.com/l/35842/2020-12-01/w7wkpd)Demo anforden (http://www2.centricsoftware.com/l/35842/2018-11-21/rw7kx6)Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1347275/Centric_Software.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_LogoOriginal-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuell