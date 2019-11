Centric 8 PLM v7.0 sorgt für Anbindung von Verbraucherkonzepten

Centric Software-PLM-Update überzeugt mit leistungsstarkemSourcing, fortschrittlichen Workflows und integrierten 3D-ToolsCampbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Die neueste Version derführenden Lösung für das Product Lifecycle Management (PLM), Centric8 PLM Version 7.0 von Centric Software, ist ab sofort verfügbar.Centric Software bietet die innovativsten Enterprise-Lösungen fürUnternehmen aus den Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor,Luxusartikel und Konsumgütern, mit denen diese Unternehmen diestrategischen und operativen Ziele ihrer digitalen Transformationerreichen können.Centric 8 V7.0 wurde zusammen mit Kundenpartnern und dem CustomerAdvisory Board von Centric Software entwickelt und bietet eineVielzahl leistungsstarker Innovationen, die Marken, Retailer undHersteller näher an die Verbraucher heranbringen, indem sie diedigitale Transformation beschleunigen, das Time-to-Market verkürzenund die Agilität erhöhen. Centric PLM-Anwender können jetzt mit nurwenigen Klicks ein Produkt von mehreren Suppliern beziehen, komplexeWorkflows organisieren, um das Time-to-Market zu verkürzen, 3D-Assetsdirekt aus Centric heraus nutzen, auf komplexere Größenanforderungenvon Verbrauchern reagieren und vieles mehr. Centric hat kürzlich dieneue 3D-Integration (https://www.centricsoftware.com/3d/) mitBrowzwear, CLO und EFI Optitex eingeführt. Damit wird Centric PLMendgültig zur Drehscheibe für die End-to-End-Produktentwicklung in3D.Alle Innovationen werden bei Centric seit vielen Jahren auf derBasis von Kunden-Feedback aus aller Welt entwickelt und sind somitmarkterprobt.Centric 8 V7.0 wurde entwickelt, um Fashion-, Retail- undKonsumgütermarken in die Lage zu versetzen, schnell auf einen sichentwickelnden Markt zu reagieren, der schnellere Produktinnovationenermöglicht und Lücken zwischen Produktkonzeption und Time-to-Marketschließt, um näher an die Verbraucher heranzurücken als je zuvor undaußerdem herausragende, qualitativ hochwertige Produkte entwickeln zukönnen.Retailer und Marken beziehen oft das gleiche Produkt von mehrerenSuppliern. Gründe dafür sind u. a. Entfernung, Kapazitäten, Kosten,Zweckmäßigkeit und Compliance. International tätige Unternehmenkönnen jetzt problemlos das gleiche Produkt von mehreren Suppliernordern, um das Time-to-Market zu verkürzen, die Umweltbelastung zureduzieren, Versandkosten zu senken, die Produktion zusätzlicherProdukte in letzter Minute zu ermöglichen und vieles mehr."Mit Centric v7.0 können Teams ein Produkt jetzt mit nur wenigenKlicks von mehreren Suppliern beziehen. Produktspezifikationen werdeneinmal erstellt und dann auf verschiedene Supplier und spezifischeSupplier-Anfragen zugeschnitten", erklärt Ron Watson, Vice PresidentProduct bei Centric Software. "Das erleichtert die detaillierteZusammenarbeit mit jedem Supplier und führt zu einer enormenZeitersparnis für die Sourcing-Teams."Neben der Zeiteinsparungen beim Sourcing wird auch dieKommunikation mit Suppliern optimiert. Bestehende Supplier-Anfragenkönnen bei der Bewertung von Angeboten und Mustern dupliziert oderaktualisiert werden."Wir arbeiten mit mehreren Suppliern und Produkten gleichzeitig.Das bedeutet, dass wir unglaublich viele Informationen verwaltenmüssen. Die Möglichkeit, unsere ursprüngliche Supplier-Anfrageproblemlos und nahtlos zu aktualisieren, wenn sich die Konzepteweiterentwickeln, spart uns viel Zeit, reduziert Fehler undverbessert die Zusammenarbeit mit unseren externen Anbietern", sagtRyan Shuster, Vice President of Global Sourcing bei Big Lots.Centric 8 v7.0 verbessert die Teamagilität und Reaktionsfähigkeitim Markt und ermöglicht es Anwendern, Workflows über dieleistungsstarke Workflow- und Entscheidungsautomatisierungsplattformnahtlos in PLM zu integrieren, die dem Business Process Model andNotation (BPMN, Geschäftsprozessmodell und -notation) 2.0 entspricht.Durch die optimierten Workflows arbeiten Teams effizienter und könnenVorgaben konsistent umsetzen. Die Anzahl der Fehler sinkt, dieZusammenarbeit wird verbessert und Meilensteine in derProduktentwicklung werden leichter erreicht, um Produkte schnellerauf den Markt zu bringen.Aufbauend auf der jüngsten Entwicklung mehrerer 3D-Funktionen inCentric PLM bietet Centric 8 V7.0 ebenfalls eine optimierte3D-Visualisierung, die mit oder ohne Anbindung an eine 3D-CAD-Lösungverwendet werden kann. Auch Anwender ohne 3D-Erfahrung können dieseneuen Funktionen problemlos nutzen."Mit dem 3D-Viewer von Centric ist es jetzt möglich, die Texturvon Materialien zu visualisieren und zu prüfen, wie Stoffe fallen.Auch die physikalischen Eigenschaften lassen sich anpassen, um zusehen, wie sie sich tatsächlich beim Tragen verhalten - auch inBewegung", erklärt Watson. "Das Hinzufügen weiterer realistischerElemente wie Trims und das Ändern von Farben reduziert dieAbhängigkeit von physischen Mustern und Fittings weiter.Fotorealistische 3D-Modelle können vor der Produktion mit denSuppliern geteilt werden. Das ist besonders nützlich bei derEntwicklung personalisierter Produkte. Das reduziert die Kosten undZeit, die mit der Musterprüfung verbunden sind, und verkürztletztendlich das Time-to-Market und die Reaktionsfähigkeit im Markt."Centric 8 V7.0 unterstützt darüber hinaus die Entwicklunghochwertiger Produkte mit optimierter Passform, die sich Verbraucherwünschen. Unternehmen mit komplexen Größenanforderungen profitierenvon der neuen zweidimensionalen Größenmatrix für BOMs, die einevisuelle zweidimensionale Zuordnung (oder ein Muster) fürunterschiedliche Produktgrößen und die verwendeten Materialien undKomponentengrößen zeigt."Unsere Lingerie-Kunden und andere Kunden, die eine große Auswahlan Größen, Kollektionen und Stoffen anbieten, um den Bedürfnissenihrer Kunden gerecht zu werden, werden von der neuen visuellenGrößenmatrix begeistert sein. Komplexe Größen können zuHerausforderungen bei der Erstellung von Produktspezifikationen fürSupplier führen. Die Möglichkeit, in Centric PLM zu sehen, wieähnliche Komponenten in verschiedenen Größen passen, spart Zeit, hältQualitätsstandards ein und macht das Sourcing von Materialien genauerund kostengünstiger", weiß Watson."Die neueste Version von Centric 8 PLM beinhaltet Innovationen,die auf der Basis von Kunden-Feedback entwickelt wurden. So entstehteine noch leistungsfähigere digitale Plattform, mit der sich Produktenoch schneller auf den Markt bringen lassen, die für eine bessereReaktionsfähigkeit sorgen", berichtet Chris Groves, President und CEOvon Centric Software. "Centric 8 V7.0 ermöglicht eine bessereOrientierung, mehr Agilität und fördert die Produktinnovation, damitMarken, Retailer und Hersteller näher an die Verbraucher heranrückenkönnen."