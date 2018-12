Central Valley Community: Alles im Griff?

An der Börse NASDAQ CM schloss die Central Valley Community-Aktie am 14.12.2018 mit dem Kurs von 18,8 USD. Die Central Valley Community-Aktie wird dem Segment "Regionalbanken" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,03. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Central Valley Community zahlt die Börse 12,03 Euro. Dies sind 52 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Banking" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 24,99. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Central Valley Community-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 20,84 USD. Der letzte Schlusskurs (18,8 USD) weicht somit -9,79 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (20,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,42 Prozent), somit erhält die Central Valley Community-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Central Valley Community-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Central Valley Community in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Central Valley Community haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Central Valley Community bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.