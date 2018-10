Central Park Tower, das höchste Wohnhaus der Welt, steht zum Verkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

Wohnungen der Superlative in New York City zu erwerbenNew York (ots/PRNewswire) - Die landesweit renommierteImmobilienentwicklungsfirma Extell Development Company(http://extell.com/) gab heute den Verkaufsbeginn für das höchsteWohngebäude der Welt bekannt. Central Park Tower(https://centralparktower.com/), ein Leuchtfeuer aus Glas und Stahl,das auf der berühmten Billionaire's Row in New York City 472 Meter indie Höhe ragt, gehört dann zu den renommiertesten Adressen der Welt.Der Ausblick bis ins Unendliche, seine exklusive Architektur, dieeleganten Formen und ein beispielloser Service machen aus CentralPark Tower den Wolkenkratzer New Yorks schlechthin."Nach über einem Jahrzehnt der Planung und Zusammenarbeit mit denbegnadetsten Architekten, Ingenieuren und Designern der Welt stehtnun das neuste Kultgebäude Manhattans," sagte Gary Barnett, Gründerund Geschäftsführer der Extell Development Company. "Central ParkTower trumpft mit einem Niveau des Designs, der Qualität und derServiceleistung auf, das seinesgleichen sucht. Dieses Gebäude prägtdie Geschichte der Stadt New York als das einzige Wohngebäude, dasderartig luxuriösen Wohnkomfort bietet."Das Gebäude liegt auf der West 57th Street, dem vornehmstenPflaster New Yorks. Central Park befindet sich gleich nördlich davonund der Knotenpunkt Columbus Circle im Westen. Extell wirkte bereitsan dem heute als Billionaire's Row bekannten Bauensemblerichtungsweisend mit dem One57, dem ersten Mega-Tower auf der 57thStreet. Der Rekordturm aus Glas oberhalb des 5-Sterne-ExklusivhotelsPark Hyatt bietet einen phänomenalen Blick über den Central Park undbeherbergt zum Preis von 100,5 Millionen Dollar die teuerste Wohnung,die je in der Stadt New York verkauft wurde.Central Park Tower wurde von der Firma Adrian Smith + Gordon GillArchitecture (AS+GG) entworfen. Das Unternehmen fühlt sich einerKonstruktion verpflichtet, die viel Wert auf Spitzenleistung,Energieeffizienz und eine bahnbrechende Architektur aufinternationaler Ebene legt. AS+GG arbeitetet mit Kunden aus derganzen Welt zusammen, um neun der höchsten und leistungsfähigstenGebäude der Welt zu konstruieren. Derzeitig arbeitet AS+GG am Entwurfdes zweithöchsten Gebäudes der Welt, Jeddah Tower, das aktuell inSaudi-Arabien errichtet wird, sowie am Wuhan Greenland Center und demGreenland Tower Chengdu, die beide momentan in China erbaut werden.Durch ihre Erfahrungsbandbreite ist AS+GG die erste Wahl für dieKonstruktion eines bahnbrechenden Gebäudes mit Kultstatus wie CentralPark Tower. Die Fassade des Gebäudes hebt sich durch die Kombinationverschiedener Elemente von seiner Umgebung ab. Glas wird mitsatiniertem Edelstahl kontrastiert und lichtdurchlässige vertikaleund horizontale Details betonen das Zusammenspiel von Struktur undLicht betonen. Das Gebäude ragt 90 Meter von der Straße empor undschwingt frei in Richtung Osten, wodurch alle Wohnungen in RichtungNorden einen Blick auf den Central Park erhalten.Die überzeugendsten Argumente für das Wohnen im Central Park Towersind der außergewöhnliche Blick und die jeweilige Raumaufteilung. DieVorzeigeräume wie Wohn- und Unterhaltungsbereiche wurden strategischin die Ecken der Wohneinheiten gelegt, um ein breites Panorama undBlicke auf die gesamte Stadt freizulegen. Strukturelle Elementebefinden sich diskret zwischen den Wohnräumen, wodurch raumhoheFenster, unbelastete Aussichten und elegante Raumaufteilungen erzeugtwurden."Eine der Hauptaufgaben der Architektur ist die Verbesserung derLebensqualität und die gleichzeitige Schaffung von Strukturen, dieEleganz und Respekt widerspiegeln," sagte Gordon Gill von AdrianSmith + Gordon Gill Architecture. "Central Park Tower wurde sokonstruiert, dass der Geist der bedeutenden Stadt New Yorkaufgenommen wurde und ein Wohngebäude entstand, das seiner Lage aufder Billionaires Row und am Central Park alle Ehre macht."Die Innenraumgestaltung dieser Luxuswohnungen wurden von RottetStudio in die Hand genommen, die zuvor für das Surrey Hotel inManhattan, das St. Regis in Aspen, die Beverly Hills HotelPresidential Bungalows und das River Oaks in Houston verantwortlichwaren. Die Innenausstattung von Rottet zeichnet sich durch vielDetailliebe aus und die Ausführung ist den individuellenKundenwünschen angepasst und schafft ein Wohnumfeld, dasseinesgleichen sucht. Die 179 Hochexklusivwohnungen mit einem bisacht Schlafzimmern ab der 32. Etage sind zwischen 133 und 1600Quadratmeter groß.Innerhalb des höchsten Wohngebäudes aller Zeiten wird einer derexklusivsten Privatklubs der Welt errichtet, der Central Park Club.Der Klub bietet rund 4.600 Quadratmeter sorgfältig ausgewählterLuxus-Einrichtungen auf drei Etagen, die jeweils ein eineeinzigartige Erlebniswelt schaffen, ergänzt durch einenFünf-Sterne-Service.Auf dem ersten Stock des Klubs auf der 14. Etage steht eine Loungefür Bewohner mit Billiard-, Kino und Funktionsräumen zur Verfügung.Den Mittelpunkt der Etage bietet eine 1400-Quadratmeter-großeAußenterrasse mit einem 18-Meter-langen spektakulären Swimmingpool,Kabinen, einer Bar, einer Leinwand mit Speise- und Getränkeservicesowie einem Außenkinderspielplatz. Das Gesundheits- undWellnesszentrum auf der 16. Etage enthält einen19-Meter-Hallenswimmingpool, ein topmodernes Fitnessstudio, einBasketballfeld, einen reglementierten Squashplatz, Sauna, Dampfbäderund Behandlungsräume. Der Klub erreicht seinen Höhepunkt auf der 100.Etage und einer Höhe von 300 Metern. Die Pläne für diesen ganzbesonderen Ort wurden noch nicht bekannt gegeben.Ganz unten im Gebäude befindet sich der 29.700-Quadratmeter-großerVorzeigeladen von Nordstrom NYC, der größten und bestenPräsentationsfläche der Marke. Nach einer 30-Jahre-langen Suche fürden idealen Ort hat der Modehändler aus Seattle nun Central ParkTower als Standort für seine größte Einzelprojektinvestition inseiner über 100-jährigen Geschichte ausgewählt.Extell entwickelt den Central Park Tower gemeinsam mit SMI USA(SMI), der US-amerikanischen Tochtergesellschaft von ShanghaiMunicipal Investment, einer führendenInfrastruktur-Investmentgesellschaft, die für den Shanghai Tower, daszweitgrößte Gebäude der Welt, verantwortlich ist.Extell Marketing Group kümmert sich exklusiv um den Verkauf unddie Vermarktung des Central Park Tower, wobei erste Abschlüsse fürEnde 2019 vorgesehen sind. Für weitere Informationen oder zurTerminvereinbarung für einen exklusiven Besuch der Verkaufsgalerierufen Sie bitte an unter 212-957-5557 oder besuchen Siewww.centralparktower.com.Informationen zu ExtellExtell Development Company ist eine landesweit renommierteImmobilienentwicklungsfirma für Wohn-, Geschäfts-, Einzelhandels-,Gastronomie- und Mischimmobilen und ist hauptsächlich in Manhattanund anderen wichtigen Städten landesweit tätig. In Zusammenarbeit mitArchitekten und Designern der Weltklasse konzipiert ExtellImmobilien, die sich durch ihr anspruchsvolles Design, eleganteRaumeinteilungen und Spitzeneinrichtungen auszeichnen.Derzeitig entwickelte Projekte sind zum Beispiel die größteWohnanlage in Lower Manhattan, One Manhattan Square, das sichseitlich des New York Harbor befindet und einen atemberaubenden Blicküber das Wasser und die Stadt sowie Einrichtungen über 850Quadratmeter bietet; Brooklyn Point, das nach Fertigstellung dashöchste Gebäude in Brooklyn sein soll; das Kent auf 200 East 95thStreet, einem Gebäude, das von Art Deco inspiriert wurde und dessenInnenausstattung die klassische Eleganz der Upper East Sidewiderspiegelt; 1010 Park, eine maßgeschneiderte Kollektion von 11luxuriösen Vollgeschoss- und Duplex-Wohnanlagen und 70 Charlton, dieerste luxuriöse Wohnanlage am Hudson Square, einer Enklave im WestenSoHos. Extell hat außerdem eine Reihe von Klassikern in wichtigenStadtteilen vollständig renoviert, einschließlich dem ehemaligenStanhope Hotel auf 995 Fifth Avenue und dem Belnord, einembedeutenden Bauwerk der Upper West Side. Für weitere Informationen zuExtell besuchen Sie bitte die Webseite der Firma auf www.extell.comInformationen zu Adrian Smith + Gordon Gill ArchitectureAdrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG) hat sichhochleistungsfähigem Design, Energieeffizienz und nachhaltigerArchitektur verschrieben. Jedes Projekt wird von AS+GG mit dem Wissenangegangen, dass der Architektur eine bedeutsame Verantwortung durchseinen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben zukommt. DasUnternehmen möchte Designs entwickeln, die die Gesellschaft stützen,moderne Technologie vorantreiben, die Umwelt schützen und dieMenschen um uns herum inspirieren, um eine bessere Welt zuermöglichen. Neben mehreren kulturellen und verschiedenartigenProjekten in den USA entwirft AS+GG derzeit Projekte inSaudi-Arabien, Dubai, China, Indien und Kanada. Das Unternehmen wurde2006 von den Partnern Adrian Smith, Gordon Gill und Robert Forestgegründet. Für weitere Informationen besuchen Sie bittesmithgill.com.Informationen zu SMISMI USA, die US-amerikanische Tochtergesellschaft von ShanghaiMunicipal Investment (auch bekannt unter dem Namen Shanghai Chengtou)ist eine Immobilieninvestment- und -verwaltungsgesellschaft mit Sitzin New York. SMI USA ist stolz auf Integrität, Professionalität undBest-in-Class-Assets. SMI navigiert Projekte nahtlos von Anfang anbis zur Veräußerung.SMI USA ist die US-amerikanische Tochter einer sehreinflussreichen Gesellschaft, dem größten staatseigenen Unternehmenin Schanghai. SMI hat derzeit zwei börsennotierteTochtergesellschaften sowie 11 private Tochtergesellschaften undNiederlassungen. 