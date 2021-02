Der Central Park Tower, das höchste Wohngebäude der Welt, geht in die Abschlussphase

Weitere Suchergebnisse zu "Tower":

New York (ots/PRNewswire) - Der symbolträchtige Wolkenkratzer ist vom Council on Tall Buildings and Urban Habitat mit dem Award of Excellence 2021 ausgezeichnet wordenDie Extell Development Company hat heute bekannt gegeben, dass der Central Park Tower - mit einer Höhe von 472 Metern das höchste Wohngebäude der Welt - in die Abschlussphase gegangen ist und bald seine ersten Bewohner begrüßen wird. Der Central Park Tower bietet eine atemberaubende Aussicht auf den Central Park und die New Yorker Skyline, eine exquisite Architektur, durchdachte Grundrisse und einen der exklusivsten Privatclubs der Welt. Der symbolträchtige Wolkenkratzer setzt einen neuen Standard für luxuriöses Wohnen im Resortstil für New York City und andere Großstädte."Jetzt, da das Projekt in die Abschlussphase geht, können die Bewohner die herausragende Qualität und den einzigartigen Lebensstil erleben, der im Central Park Tower geboten wird", erklärte Gary Barnett, Gründer und Vorsitzender der Extell Development Company. "Mit seinen erstklassigen Produkten und außergewöhnlichen Preisen, die dem heutigen Markt entsprechen, ist der Central Park Tower bei Weitem das Beste, was am Central Park zum Kauf angeboten wird. Es ist wirklich ein einzigartiges Gebäude."Der Central Park Tower, der kürzlich vom Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) mit dem Award of Excellence 2021 als "Bestes Hochhaus mit über 400 Metern Höhe" ausgezeichnet wurde, ist das Konzept von Adrian Smith + Gordon Gill Architecture (AS+GG), das sich einer leistungsstarken, energieeffizienten und auffälligen Architektur auf internationaler Ebene verschrieben hat.Die Fassade des Gebäudes kombiniert Elemente aus Glas, satiniertem Edelstahl und lichtdurchfluteten vertikalen und horizontalen Details und betont das Zusammenspiel von Struktur und Licht. Das Innenarchitekturbüro Rottet Studio hat sich die auffälligen äußeren Merkmale zum Vorbild genommen und durch einzigartige und elegante maßgeschneiderte Konzeptionen ein hochmodernes Innenraumdesign geschaffen. Die 179 Wohnungen mit zwei bis acht Schlafzimmern beginnen auf der 32. Etage des Gebäudes und ihre Fläche reicht von 133 Quadratmeter (1.435 Quadratfuß) bis über 1625 Quadratmeter (17.500 Quadratfuß).Im höchsten jemals gebauten Wohnturm befindet sich einer der exklusivsten privaten Clubs der Welt, der Central Park Club. Der Club bietet rund 4645 Quadratmeter (50.000 Quadratfuß) mit handverlesenen Luxus-Angeboten auf drei Etagen, wobei jede Etage eine einzigartige Erfahrung mit einem Fünf-Sterne-Service bietet. Das Hauptmerkmal des Central Park Club ist der 100. Stock, der höchste private Wohnclub der Welt. Zu den weiteren Annehmlichkeiten zählen eine weitläufige Außenterrasse mit einem Swimmingpool und Poolhäuschen zur Unterhaltung, ein privater Vorführraum, eine Lounge für Anwohner und eine Tween-Game-Lounge im 14. Stock. Im 16. Stock befindet sich eine komplette Etage mit Fitness- und Wellnesseinrichtungen, darunter ein hochmodernes Fitnessstudio, ein Trainingsraum, ein Squash-/Basketballplatz, ein Behandlungsraum für Spa-Anwendungen und vieles mehr. Die Bewohner haben Zugang zu einer speziellen privaten Wohnlobby über die 57th Street, und das Gebäude verfügt über einen diskreten, bewachten Parkservice auf der 58th Street.Am Fuße des Central Park Tower befindet sich das erste Kaufhaus der US-amerikanischen Kette Nordstrom. Das rund 29.728 Quadratmeter (320.000 Quadratfuß) große, siebenstöckige Kaufhaus wurde 2019 eröffnet und ist das Vorzeigeobjekt der Marke. Die Bewohner des Central Park Tower erhalten einen eigenen Zugang zum Flagship-Store von Nordstrom. Dieses einzigartige Lifestyle-Programm besteht in einer seltenen Zusammenarbeit, die der Einzelhändler erstmals eingeht, und bietet den Bewohnern exklusive Programme als Bewohner und als Kunden. Zu den Privilegien gehören garantierte Reservierungen für die drei Restaurants mit umfassendem Service von Nordstrom sowie der direkte Zugang zu den beiden Bars und dem Café des Kaufhauses. Zu den Exklusiv-Angeboten für Bewohner zählen außerdem kulinarische Erlebnisse zu Hause und im Club, Schönheits- und Wellnessangebote, klinische Hautpflege, persönliche Stylisten, die im eigenen Zuhause beraten, und eine Vielzahl von Vergünstigungen im Kaufhaus wie beispielsweise der Vorabzugriff auf neue Marken und Kollektionen sowie der vorrangige Zugriff auf Style-Veranstaltungen auf Einladung.Extell entwickelt den Central Park Tower in Zusammenarbeit mit SMI USA (SMI), der US-amerikanischen Tochtergesellschaft von Shanghai Municipal Investment, einer führenden Infrastrukturinvestitionsgesellschaft, die für den angesehenen Shanghai Tower, das zweithöchste Gebäude der Welt, verantwortlich ist. Lendlease, eines der weltweit größten Immobilien-, Infrastruktur-, Entwicklungs- und Baumanagementunternehmen, fungierte als Bauleiter für den Central Park Tower.Die Extell Marketing Group und die Corcoran Sunshine Marketing Group sind die exklusiven Vertriebs- und Marketingagenturen für den Central Park Tower. Die Preise für die aktuelle Verfügbarkeit im Central Park Tower beginnen bei 6,5 Millionen USD. Um weitere Informationen zu erhalten oder einen privaten Termin für die neu fertiggestellten Muster-Appartements zu vereinbaren, wählen Sie bitte die 212-957-5557 an oder besuchen Sie www.centralparktower.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444475/Extell_Development_Company_New_York_Skyline.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3078633-1&h=2775701230&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3078633-1%26h%3D3310835258%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1444475%252FExtell_Development_Company_New_York_Skyline.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1444475%252FExtell_Development_Company_New_York_Skyline.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1444475%2FExtell_Development_Company_New_York_Skyline.jpg)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1444474/Extell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3078633-1&h=1491736349&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3078633-1%26h%3D112698920%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1444474%252FExtell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1444474%252FExtell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1444474%2FExtell_Development_Company_Central_Park_Tower.jpg)Pressekontakt:M18 Public RelationsAnna LaPorte - 212-604-0318x113anna@m18pr.comBrooke Goldberg - 212-604-0319 x 128brooke@m18pr.comOriginal-Content von: Extell Development Company, übermittelt durch news aktuell