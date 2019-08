Central Pacific: Das ist einfach nur unbeschreiblich …

Für die Aktie Central Pacific aus dem Segment "Regionalbanken" wird an der heimatlichen Börse New York am 16.08.2019, 18:16 Uhr, ein Kurs von 28.41 USD geführt.

Wie Central Pacific derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Central Pacific-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 28,29 USD. Der letzte Schlusskurs (27,9 USD) weicht somit -1,38 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (29,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,06 Prozent Abweichung). Die Central Pacific-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Central Pacific-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Derzeit schüttet Central Pacific nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 0,46 Prozentpunkte (3,27 % gegenüber 2,81 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 14,47 und liegt mit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 23,1. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Central Pacific auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.