Central Pacific: Jetzt wird’s richtig interessant

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Central Pacific, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 27.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 28,09 USD.

Die Aussichten für Central Pacific haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,18 liegt Central Pacific unter dem Branchendurchschnitt (42 Prozent). Die Branche "Banking" weist einen Wert von 28,12 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Central Pacific damit 18,75 Prozent unter dem Durchschnitt (12,12 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Banking" beträgt 13,9 Prozent. Central Pacific liegt aktuell 20,54 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Central Pacific hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 2,99 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,58%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,41 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.