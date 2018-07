Central Asia Metals: So schnell kann es gehen

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Central Asia Metals, die im Segment "Materialien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 230,5 GBP.Unser Analystenteam hat Central Asia Metals auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Central Asia Metals liegt mit einem Wert von 11,52 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 61 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Metals & Mining" von 29,58. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

