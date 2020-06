Central Asia Metals: Ein Risiko?

Weitere Suchergebnisse zu "FLEXSHARES TRUST":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Central Asia Metals, die im Segment "Materialien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.06.2020, 07:03 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 155 GBP.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Central Asia Metals einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Central Asia Metals jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Central Asia Metals mit einem Wert von 6,75 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 26,29 , womit sich ein Abstand von 74 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Central Asia Metals von 155 GBP ist mit -16,54 Prozent Entfernung vom GD200 (185,71 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 142,02 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +9,14 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Central Asia Metals-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Central Asia Metals. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Central Asia Metals daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Central Asia Metals von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.