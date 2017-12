Centinel Spine schließt die Übernahme der Vermögenswerte von prodisc ab

New York (ots/PRNewswire) - Centinel Spine, LLC (CS) freut sich,die Übernahme der weltweiten Vermögenswerte des prodisc® Total DiscReplacement Portfolios [Portfolio für vollständigenBandscheibenersatz] von DePuy Synthes Products, Inc. bekannt geben zukönnen. Die prodisc-Linie umfasst Produkte mit der weltweit längstenAnwendungsgeschichte für den vollständigen Bandscheibenersatz (TDR).Das prodisc® Portfolio schließt prodisc® C und prodisc® L in denVereinigten Staaten und prodisc® VIVO, prodisc® NOVA, prodisc® C,prodisc® L und prodisc® O sowie DISCOVER(TM) Cervical außerhalb derVereinigten Staaten ein.Diese Akquisition ergänzt das bestehende Portfolio anWirbelsäulenimplantaten von Centinel Spine mit führenden Technologienzur Unterstützung der vorderen Wirbelsäule von der Hals- bis zurLendenwirbelsäule. Dies umfasst das eigenständige Portfolio desUnternehmens bestehend aus STALIF C®, STALIF C-Ti(TM), MIDLINEII(TM), MIDLINE II-Ti(TM) und STALIF L(TM), ebenso wie diezusätzlichen Produkte ACTILIF(TM) Cervical Cage TRANSOM(TM) Plate undALTOS® PCT.Centinel Spine, der Pionier des No-Profile®, IntegratedInterbody(TM) blickt auf eine 30-jährige Geschichte bei derEntwicklung integrierter interkorporeller Geräte zu einerStandardtherapie für Patienten mit degenerierten Bandscheiben zurück.Centinel Spine wird die gleiche klinische, regulatorische undEntwicklungsexpertise nutzen, um die Akzeptanz und die Abdeckungdurch Träger und die Akzeptanz der vollständigen Bandscheiben durchdie Chirurgen weltweit zu erhöhen."Diese Transaktion ist der nächste Entwicklungsschritt vonCentinel Spine bei der Umsetzung seiner Mission, das weltweitführende Unternehmen für die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungenzu werden, indem es den Zugang zur Wirbelsäule von vorne mit dergrößten Breite und Tiefe der Technologieplattformen ermöglicht",sagte John J. Viscogliosi, Chairman & CEO von Centinel SpineZum besseren Verständnis der Akquisition sei hier angemerkt, dassViscogliosi Brothers, LLC, ein Lead-Investor von Centinel Spine, derGründer von Spine Solutions, Inc. war, des Unternehmens, das dieursprüngliche IDE-Studie für die Einführung von prodisc in denVereinigten Staaten geleitet hat.Das Unternehmen hat für den Abschluss der Transaktion und dieBereitstellung von Arbeitskapital außerdem Fremd- undEigenkapitalfinanzierungen vorgenommen. Piper Jaffray & Co. fungierteals alleiniger Platzierungsagent für Centinel Spine.Über Centinel Spine, LLC.Centinel Spine, LLC. ist ein privates und führendes Unternehmen imBereich der Wirbelsäulentherapie mit Schwerpunkt in der Entwicklungund Kommerzialisierung der No Profile, Integrated InterbodyFusionstechnologien. Weitere Informationen über die Produkte undTechnologien von Centinel Spine finden Sie auf der Website desUnternehmens unter www.CentinelSpine.com.Das Unternehmen nahm seine Tätigkeit im August 2008 nach demZusammenschluss zweier bahnbrechender Medizintechnikunternehmen auf:Raymedica LLC und Surgicraft LTD. Centinel Spine ist auch heute nochder bahnbrechenden Kultur verbunden, die in beidenUrsprungsunternehmen entwickelt wurde, und setzt seineUnternehmensmission fort, das führende Franchise-Unternehmen bei derStützung der vorderen Wirbelsäule zu werden, indem es elegante,einfache Implantate und Instrumente anbietet, die gewebeschonend sindund überlegene klinische Ergebnisse erzielen.Der Name Centinel Spine leitet sich von "Sentinel Sign" ab - derradiografischen Bestätigung einer erfolgreichen vorderseitigen Fusionmit dem interkorporellen Gerät.Für weitere Informationenwenden Sie sich bitte an:Varun Gandhi Wendy F. DiCiccoSVP, Corporate Finance & Chief Operating und ChiefStrategic Planning Financial OfficerCentinel Spine, LLC Centinel Spine, LLC900 Airport Road, Suite 3B 900 Airport Road, Suite 3BWest Chester, PA 19380 West Chester, PA 19380Telefon: 484-887-8871 Telefon: 484-887-8837E-Mail: E-Mail:v.gandhi@centinelspine.com w.dicicco@centinelspine.comLogo -http://mma.prnewswire.com/media/370654/Centinel_Spine_Logo.jpgOriginal-Content von: Centinel Spine, Inc., übermittelt durch news aktuell