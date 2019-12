Centerra Gold: Das sollte jetzt jeder wissen!

An der Börse Toronto notiert die Aktie Centerra Gold am 19.12.2019, 05:04 Uhr, mit dem Kurs von 9.65 CAD. Die Aktie der Centerra Gold wird dem Segment "Gold" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Centerra Gold einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Centerra Gold jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,28 ist die Aktie von Centerra Gold auf Basis der heutigen Notierungen 89 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (98,29) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Centerra Gold beläuft sich mittlerweile auf 10,2 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 9,77 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,22 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 10,96 CAD. Somit ist die Aktie mit -10,86 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Centerra Gold als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 11,8 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 20,78 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 9,77 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".