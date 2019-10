Das Center for Systems Engineering (CSE) auf dem RWTH Aachen Campus erforscht modellbasierte Systementwicklung / Erster Systems Engineering Congress im November 2019 (FOTO)

Aachen (ots) -Das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen, das Institut fürMaschinenelemente und Systementwicklung (MSE) sowie der Lehrstuhl fürSoftware Engineering (SE) gründeten mit über zehn Unternehmen -beispielsweise aus der Automobil-, Wind- und Softwareindustrie -sowie deren Zulieferern das Center for Systems Engineering (CSE) aufdem RWTH Aachen Campus. Das Center steht unter der wissenschaftlichenLeitung von Prof. Günther Schuh (WZL), Prof. Georg Jacobs (MSE) undProf. Bernhard Rumpe (SE). Das Industriekonsortium erforschtgemeinsam mit diesem interdisziplinären Wissenschaftlerteam das Themader modellbasierten Systementwicklung. Das CSE richtet erstmalig am12. und 13. November 2019 den Systems Engineering Congress in Aachenaus.Das Center for Systems Engineering im Cluster Schwerlastantriebeverbindet Prozesse, Methoden, Werkzeuge sowie Modelle im Bereich desModel-Based Systems Engineering (MBSE) miteinander. Die Zielsetzungdes Centers besteht darin, die erforderlichen Schlüsseltechnologienfür den Produktentstehungsprozess von morgen zu entwickeln undganzheitlich zu erproben. Es werden Methoden erarbeitet, die eineagile und automatisierte Produktentwicklung durch eine Vernetzung dereinzelnen Entwicklungsschritte und eingesetzten Entwicklungswerkzeugeermöglichen, um den Herausforderungen der zunehmendenInterdisziplinarität in der Entwicklung von cyber-physischenProdukten gerecht zu werden. Interessierte Unternehmen können sich imCenter in konsortialen und bilateralen Forschungsprojekten engagierenund die Ausrichtung des Centers aktiv mitgestalten.Ein Schlüssel für die zukünftige Innovationskraft undWettbewerbsfähigkeit von Unternehmen liegt in der Beherrschung agilerProduktentstehungsprozesse (PEP) für komplexe, immer stärker digitalvernetzte technische Produkte. Digitalisierung sowie neueFertigungsverfahren verlangen nach neuen Werkzeugen, die eineBeschleunigung des PEP ermöglichen. "Wir werden die Funktionalitätund die Nutzungsreserven eines Produktes zu jedem Zeitpunkt seinerEntstehung und seines Einsatzes digital abbilden. So werdenEntscheidungen in agilen Entwicklungsprozessen unterstützt undindividuell abgestimmte Betriebsstrategien digitalisierter Produkteermöglicht", legt Prof. Jacobs die Motivation des Centers dar. Hierzubedarf es im heutigen PEP eines Paradigmenwechsels, der dievorherrschende Systementwicklung auf Basis dokumenten- undgeometrieorientierter Prozesse durch leistungsstärkere durchgängigeProzesse ersetzt. Das MBSE bietet hierzu geeignete Voraussetzungen.Durch die Einführung von funktionsparameterbasiertenSystemmodellierungen wird eine durchgängige Entwicklungsmethodikgeschaffen, die zu jedem Zeitpunkt des Entstehungsprozessesvollständige Transparenz über den Prozessstatus sowie möglicheZielkonflikte im Entwicklungsprozess bietet.Prof. Bernhard Rumpe, Lehrstuhl für Software Engineering, über dieHerausforderungen des Centers for Systems Engineering: "DieKomplexität von Software in heutigen Systemen steigt deutlichschneller an, weshalb die Entwicklungsprozesse neu ausbalanciertwerden müssen. Es ist nun an der Zeit, die agilen und modellbasiertenEntwicklungsprozesse der Informatik neu mit denKonstruktionsprozessen des Maschinenbaus zu kombinieren und so völligneue Herangehensweisen zur effizienten Entwicklung innovativerProdukte, Services und Geschäftsmodelle zu erreichen."Dr. Alexander Nyßen, Niederlassungsleiter der itemis AG, über dasEngagement seines Unternehmens im Center for Systems Engineering:"Als Spezialist für modellbasierte Entwicklung und Software-Werkzeugestehen für uns die Erarbeitung geeigneter Methoden und der Aufbaudurchgängiger Werkzeugketten, so wie sie im CSE vorangetriebenwerden, im Vordergrund. Beides ist für unsere Kunden bei derEtablierung von MBSE ein entscheidender Erfolgsfaktor."Eine weitere Aktivität des Centers for Systems Engineering stelltdas Konsortial-Benchmarking zum Thema Model-Based Systems Engineering(MBSE) dar. Die Studie startet voraussichtlich Ende November 2019 undwurde maßgeblich durch das Industriekonsortium des CSE definiert.MBSE steht auch im Mittelpunkt des ersten Systems EngineeringCongress zur durchgängigen modellbasierten Produktentwicklung, der am12. und 13. November 2019 in Aachen stattfindet. Expertinnen undExperten tauschen sich durch industrielle Vorträge, in interaktivenWorkshops und in Community-Meetings zur Umsetzung konventionellerEntwicklungsprozesse und zu Rollen sowie Daten im modellbasiertenAnsatz aus. Auf dieser Grundlage analysieren sie gemeinsam Methodensowie Tools für eine agile, modellbasierte Systementwicklung.Weitere Informationen:Center for Systems Engineeringhttps://cse.rwth-campus.comSystems Engineering Congress: 12./13. November 2019https://bit.ly/334L74AKonsortial-Benchmarking Model Based Systems Engineering (MBSE)https://cse.rwth-campus.com/kbmRWTH Aachen CampusDer RWTH Aachen Campus trägt dazu bei, die Forschungskompetenz derRWTH sichtbarer zu machen. Das Projekt schafft einen Verbund ausWissenschaft und Wirtschaft. Die Experten forschen an definierten,relevanten Themen. Die langlebigen Forschungsbereiche werden durchCluster repräsentiert. Diese sind in Center unterteilt, in denenjeweils interdisziplinäre Wissenschaftlerteams undIndustriekonsortien gemeinsam an speziellen Zukunftsfragen mitvisionären Lösungsansätzen arbeiten.www.rwth-campus.comCenter for Systems Engineering | Cluster SchwerlastantriebeDas Center for Systems Engineering im Cluster Schwerlastantriebeauf dem RWTH Aachen Campus verfolgt das Ziel, die erforderlichenSchlüsseltechnologien für den Produktentstehungsprozess von morgen zuentwickeln und ganzheitlich zu erproben. Es sollen Methodenentwickelt werden, die eine agile und automatisierteProduktentwicklung durch eine Vernetzung der einzelnenEntwicklungsschritte und der eingesetzten Entwicklungswerkzeugeermöglichen. Zukünftig soll durch diese Arbeit die modell-basierteSystementwicklung in unterschiedlichsten Branchen verbreitet unduntersucht werden. Das Center steht unter der wissenschaftlichenLeitung von Prof. Günther Schuh und Prof. Georg Jacobs. Das Centerwurde initiiert vom Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen, demInstitut für Maschinenelemente und Systementwicklung sowie demLehrstuhl für Informatik 3 (Software Engineering).https://cse.rwth-campus.com