Center Coast MLP & Infrastructure: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Für die Aktie Center Coast MLP & Infrastructure stehen per 20.07.2018 9,24 USD an der Heimatbörse New York zu Buche.Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Center Coast MLP & Infrastructure entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Center Coast MLP & Infrastructure-Aktie beträgt dieser aktuell 9,6 USD. Der letzte Schlusskurs (9,24 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-3,75 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Center Coast MLP & Infrastructure somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (9,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,33 Prozent Abweichung). Die Center Coast MLP & Infrastructure-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Center Coast MLP & Infrastructure auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

