CenterPoint Energy: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Am 06.05.2019, 12:56 Uhr notiert die Aktie CenterPoint Energy an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 31,13 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Multi-Hilfsprogramme".

Nach einem bewährten Schema haben wir CenterPoint Energy auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 18,26 und liegt mit 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Multi-Dienstprogramme) von 28,18. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält CenterPoint Energy auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der CenterPoint Energy wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der CenterPoint Energy liegt im Mittel wiederum bei 31 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 31,15 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -0,48 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der CenterPoint Energy insgesamt die Einschätzung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: CenterPoint Energy erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 25,12 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche sind im Durchschnitt um 3,38 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +21,74 Prozent im Branchenvergleich für CenterPoint Energy bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 3,38 Prozent im letzten Jahr. CenterPoint Energy lag 21,74 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.