Centennial Resource Development -DE: Was soll das denn werden?

Der Kurs der Aktie Centennial Resource Development -DE steht am 26.08.2019, 00:29 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ CM bei 4.3 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Centennial Resource Development -DE einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Centennial Resource Development -DE jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Centennial Resource Development -DE erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -73,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 60,02 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -133,38 Prozent im Branchenvergleich für Centennial Resource Development -DE bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 60,02 Prozent im letzten Jahr. Centennial Resource Development -DE lag 133,38 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Centennial Resource Development -DE-Aktie abgegeben. Davon waren 7 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Centennial Resource Development -DE-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 12,32 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 186,47 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (4,3 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Centennial Resource Development -DE somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Centennial Resource Development -DE wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält Centennial Resource Development -DE auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.