Centennial Resource Development: Augen auf!

Centennial Resource Development weist zum 09.08.2018 einen Kurs von 18,43 USD an der BörseNASDAQ CM auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Centennial Resource Development auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Centennial Resource Development. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Centennial Resource Development als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 15 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 24,53 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 33,12 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 18,43 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centennial Resource Development liegt bei einem Wert von 30,04. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Oil, Gas & Coal" (KGV von 52,12) unter dem Durschschnitt (ca. 42 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Centennial Resource Development damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.