Centaur Media: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Centaur Media-Kurs wird am 18.03.2020, 08:24 Uhr an der Heimatbörse London mit 32 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Telekommunikationsdienste".

Die Aussichten für Centaur Media haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Centaur Media. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Centaur Media daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Centaur Media von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Centaur Media investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 8,22 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen Mehrertrag in Höhe von 5,4 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 242,44. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Centaur Media zahlt die Börse 242,44 Euro. Dies sind 390 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 49,51. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.