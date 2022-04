Cenovus Aktie: Risikomanagementprogramm für WTI-Rohölpreise ausgesetzt!

Cenovus Energy Inc (NYSE:CVE) hat seine Rohölpreis-Risikomanagement-Aktivitäten in Bezug auf West Texas Intermediate (WTI) ausgesetzt. CVE stellte fest, dass diese Programme nicht mehr benötigt werden, um die finanzielle Widerstandsfähigkeit zu unterstützen, was die starke Bilanz- und Liquiditätsposition des Unternehmens widerspiegelt. Cenovus wird weiterhin gut positioniert sein, um langfristig einen erheblichen freien Cashflow zu generieren.

Das Unternehmen erwartet für die drei Monate bis zum 31.



