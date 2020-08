Cenit: Das sieht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Cenit":

Die Cenit-Aktie vollzog seit ihrem Tief im März bei 7,52 Euro zunächst nur einen recht verhaltenen Anstieg. Der Kurs stieg schnell bis auf 10,00 Euro an, ging dann aber unterhalb der 10,00-Euro-Marke in eine monatelange Seitwärtsbewegung über. Sie endete erst in diesem Monat, als es den Bullen gelang, einen Anstieg über den 50-Tagedurchschnitt zu vollziehen.

In der Zwischenzeit konnte auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung