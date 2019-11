Cenit: Umsatz-Prognose bestätigt

Weitere Suchergebnisse zu "Cenit":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) den Umsatz leicht gesteigert und dabei von den margenstarken Erlösen mit Eigensoftware profitiert. Dagegen habe das EBIT unter dem Vorjahreswert gelegen. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel, behalten das positive Votum aber bei.

Nach Analystenaussage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung