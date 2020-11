Cenit: Nettoergebnis im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Cenit":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) einen spürbaren Umsatzrückgang verbucht, aufgrund deutlich geringerer Kosten aber weiterhin ein positives EBIT erreicht. In der Folge reduzieren die Analysten zwar leicht das Kursziel, behalten das positive Votum aber bei.

Nach Analystenaussage habe der 9-Monatsumsatz auf 109,71 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung