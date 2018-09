Cenegermin-Augentropfen wurden von der FDA für den US-Markt zugelassen: Erster biotechnologischer Wirkstoff zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer Neurotropher Keratitis, erhältlich in Deutschland seit November 2017

Berlin (ots/PRNewswire) -- Die EU Kommission hat im Juli 2017 die Anwendung von Cenegermin zurBehandlung von mittelschwerer (persistierende epitheliale Defekte)bis schwerer (Hornhautgeschwüre) Neurotropher Keratitis beiErwachsenen zugelassen. Seit heute ist Cenegermin auch durch dieFDA zur Behandlung der Neurotrophen Keratitis zugelassen.- Die Entwicklung von Cenegermin ist das Ergebnis jahrzehntelangerForschung auf Basis der Studien von Rita Levi Montalcini, die fürdie Entdeckung des Nervenwachstumsfaktors (NGF) mit dem Nobelpreisfür Medizin ausgezeichnet wurde.- Cenegermin ist ein Wirkstoff zur Behandlung der NeurotrophenKeratitis, einer seltenen Augenerkrankung, von der weniger als 5von 10.000 Menschen in der EU betroffen sind[1] und für die bisherkeine zugelassene medikamentöse Therapie zur Verfügung stand.Die EMA hat bereits im Juli 2017 die Anwendung von Cenegermin fürdie Behandlung von mittelschwerer (persistierende epithelialeDefekte) bis schwerer (Hornhautgeschwüre) Neurotropher Keratitis beiErwachsenen genehmigt. Wie das italienische biopharmazeutischeUnternehmen Dompé berichtet, hat die FDA Cenegermin heute zurBehandlung der Neurotrophen Keratitis zugelassen. Bei Cenegerminhandelt es sich um den ersten paneuropäisch zugelassenenbiotechnologischen Wirkstoff für diese spezifische Indikation. DieNeurotrophe Keratitis, eine progredient verlaufende, selteneAugenerkrankung, kann in schweren Fällen zu einem Verlust desSehvermögens führen, wenn keine frühzeitige und adäquate Behandlungerfolgt[2].(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/734601/Dompe_Logo.jpg )Die Entwicklung von Cenegermin ist das Ergebnis jahrzehntelangerForschung auf Basis der Studien von Rita Levi Montalcini inZusammenarbeit mit Stanley Cohen. Frau Montalcini wurde für dieEntdeckung des Nervenwachstumsfaktors (NGF) mit dem Nobelpreis fürMedizin ausgezeichnet. Diese jahrzehntelange Forschung "Made inItaly" begründet die Zusammenarbeit zwischen Dompé und weltweitrenommierten Kompetenzzentren für Ophthalmologie."Die Neurotrophe Keratitis ist eine seltene Augenerkrankung, diedas Leben der Betroffenen stark beeinträchtigt. Sie stellte bislangein ungelöstes Gesundheitsproblem dar. Die Zulassung der FDA ist einMeilenstein, sowohl für die Menschen, die mit dieser Erkrankung lebenmüssen, aber auch für die Forschung in diesem Sektor und zu guterLetzt auch für unser Unternehmen", bekräftigt Sergio Dompé, Chairmanund CEO von Dompé Pharmaceuticals. "Es handelt sich um unser erstesbiotechnologisches Arzneimittel, entwickelt von einem qualifiziertenund leidenschaftlichen Forscherteam, in beständiger Zusammenarbeitmit einer exzellenten medizinischen Gemeinschaft, die zur Entwicklungdes Produkts entscheidend beigetragen hat."Verweise1. European Medicines Agency. Oxervate Assessment Report(EPAR).(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/004209/WC500232108.pdf). Zugegriffen: 21.07.2018.2. S. Bonini, P. Rama, D. Olzi, and A. Lambiase, Neurotrophickeratitis. Eye 17 (2003) 989-995.Bei dem Wirkstoff Cenegermin handelt es sich um eine rekombinanteForm des menschlichen Nervenwachstumsfaktors (NGF), der in einemDompé-eigenen biotechnologischen Produktionsprozess hergestellt wird.Cenegermin ist nahezu identisch mit einem auf natürliche Weise immenschlichen Körper gebildeten Protein[3], das an der Entwicklung,der Erhaltung und dem Überleben von Nervenzellen beteiligt ist[4].Cenegermin wird in Form einer Augentropfenlösung bei erwachsenenPatienten mit mittelschwerer (persistierende epitheliale Defekte) bisschwerer (Hornhautgeschwüre) Neurotropher Keratitis verabreicht[5].Unter Cenegermin zeigt sich ein Verschluss der Hornhautläsionen[6]."Bei der Neurotrophen Keratitis (NK) handelt es sich um eineseltene (degenerative) Augenerkrankung, in deren Folge die Patientenan epithelialen Defekten und Geschwüren bis hin zur Perforation derHornhaut leiden. Die zugrundeliegenden Vorerkrankungen, die zurEntstehung einer Neurotrophen Keratitis führen können, sindvielfältig. Beispielsweise können Infektionen mit einem Herpes Virus,Veränderungen in Folge von Augenoperationen und Diabetes möglicheAuslöser sein[7]. Diesen Vorerkrankungen ist gemein, dass sieallesamt eine Schädigung der Hornhautnerven auslösen können, was dannim weiteren Verlauf zu einer Neurotrophen Keratitis führen kann",erklärt Professor Dr. Pleyer, Charité Universitätsmedizin Berlin. "InAnbetracht der Schwere der Erkrankung und der bisher fehlendenBehandlungsoptionen ist dieser medikamentöse Therapieansatz beiNeurotropher Keratitis sowohl für die Fachwelt als auch für diePatienten selbst von großer Bedeutung", so Professor Dr. Pleyer.3. European Medicines Agency. Oxervate Assessment Report (EPAR).(http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/004209/ WC500232108.pdf). Zugegriffen: 21.07.2018.4. R. Levi- Montalcini, B. Booker. Excessive growth of thesympathetic ganglia evoked by a protein isolated from mouse salivaryglands. Proc Natl Acad Sci USA 1960, 46(3): 373-84.5. Fachinformation Oxervate. Stand: 7/2017.6. S. Bonini, A. Lambiase, P. Rama, et al. Phase 2 Randomized,Double-Masked, Vehicle-Controlled Trial of Recombinant Human NerveGrowth Factor for Neurotrophic Keratitis. Ophthalmology. 2018 Apr 10.7. S. Bonini, A. Lambiase, P. Rama, et al. Phase 2 Randomized,Double-Masked, Vehicle-Controlled Trial of Recombinant Human NerveGrowth Factor for Neurotrophic Keratitis. Cenegermin wird in Dompés Forschungs- und Produktionszentrum inL'Aquila, Italien, mittels rekombinanter DNA-Technologie durchEinführung eines Gens (DNA) in Bakterien gewonnen, die auf dieseWeise den rekombinanten menschlichen Nervenwachstumsfaktoreigenständig produzieren können.