Cendyn ist jetzt das am besten integrierte CRM im Gastgewerbe

Berlin (ots/PRNewswire) - Die Cendyn Hospitality Cloud gab heuteihre jüngste Integrationspartnerschaft mit Oracle als PlatinumPartner bekannt. Diese neueste Erweiterung der zahlreichenIntegrationen und Partner, mit denen Cendyn derzeit zusammenarbeitet,machen die Cendyn Hospitality Cloud zu der am besten integrierten undvernetzten der Branche.Mit über 175 Integrationen, die Immobilienmanagementsysteme,Point-of-Sale-Systeme, Spa-Software, Nahrungsmittel- undGetränkeanbieter, Instandhaltung, Sicherheit und viele mehreinschließen, verfügt Cendyn über mehr und schnell verfügbare Datenals jeder andere CRM SaaS-Anbieter im Gastgewerbe. Durch dieZusammenarbeit mit Hunderten Partnern in der Branche bietet Cendyndarüber hinaus den am besten konsolidierten Überblick überGastgewebedaten, die Hoteliers zur Verfügung stehen."Wir haben unsere Integrationen so entwickelt, dass sie flexibel,zuverlässig, sicher und konfigurierbar sind, damit wir dieAnforderungen aller Hoteliers erfüllen können. Wir haben diesgemacht, damit unsere Plattform auch künftigen Trends entspricht undes unseren Kunden ermöglicht, allen ihren Gästen das höchstmöglicheServiceniveau zu bieten, unabhängig davon, über welchen Kanal siekommen", sagte Charles Deyo, President & CEO von Cendyn. "Cendyn istder neue Standard bei CRM. Unabhängig davon, ob Sie eineGastgewerbeorganisation großen Umfangs oder ein unabhängigesBoutiquehotel betreiben, wir verfügen über die richtige Lösung zurErfassung Ihrer Daten, die Ihnen profitables Umsatzwachstumermöglichen."Als Platinum Partner von Oracle bietet Opera PMS von Cendyn seinenKunden bisher einmalige Flexibilität und Zuverlässigkeit bei ihrenDaten, volle Unterstützung von Oracle, und es ist ein Zeichen derAnerkennung für Cendyns Spezialisierung im Bereich derDatenintegration. eInsight CRM von Cendyn, kombiniert mit derjüngsten Übernahme von Guestfolio, das jetzt ebenfalls ein Produktder Cendyn Hospitality Cloud, des neuen Standards bei CRM ist, stehtallen Hoteliers und Gastgewerbemarken weltweit zur Verfügung.Über CendynCendyn ist ein Anbieter von cloudbasierter Software undDienstleistungen, der integrierte Technologieplattformen für dieSteigerung von Umsatz und Marketingleistungen in der Reisebranche undim Gastgewerbe entwickelt. Die Cendyn Hospitality Cloud bietet dasumfassendste Set an innovativer Software und Services der Branche unddeckt damit Hotelmarketing, Gästebindung, Gruppenverkäufe undEventmanagement ab. Cendyn betreut über seine Niederlassungen in BocaRaton, Atlanta, Boston, San Diego, Toronto, Whistler, London undSingapur mehr als 30.000 Kunden in 143 Ländern, derenUnternehmensausgaben $ 1 Milliarde übersteigen. Weitere Informationenüber Cendyn finden Sie auf www.cendyn.com.Pressekontakt:Nicola GrahamSenior Marketing & Communications Manager+44 208 068 3195ngraham@cendyn.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/459218/Cendyn_Logo.jpgOriginal-Content von: Cendyn, übermittelt durch news aktuell