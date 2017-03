Cem Özdemir: Die europäischen Mitgliedsstaaten dürfen sich nicht von Erdogan gegeneinander ausspielen lassen

Hamburg (ots) - Bei einer ZEIT MATINEE am Sonntag in Hamburgsprach sich Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen, für einegemeinsame Strategie Europas bezüglich der Auftritte türkischerRegierungsmitglieder in der EU aus. "Erdogan muss das Referendumverlieren, damit die Demokratie in der Türkei gewinnt", so Özdemir imGespräch mit ZEIT-Herausgeber Josef Joffe und ZEIT-Redakteur RomanPletter. Die aktuelle Situation belaste vor allem Mitgliedsstaaten,in denen es eine große Bevölkerungsgruppe mit Wahlrecht in der Türkeigibt. Die betroffenen EU-Länder dürften sich in der Debatte um dieWahlkampfveranstaltungen zum türkischen Verfassungsreferendum nichtvom Präsidenten der Türkei gegeneinander ausspielen lassen.Man dürfe nicht zulassen, dass Erdogan ein Verbot der Auftritteseiner Regierungsmitglieder in der Entscheidung des Referendums fürsich nutze. Auftritte in Deutschland müsse man erlauben, wenn sichdie türkische Regierung im Gegenzug an die geltenden Gesetze halte,so der Spitzenkandidat der Grünen. Özdemir betonte: "Die Rechte, dieihr hier bei uns in Anspruch nehmen wollt, müssen auch für dietürkische Opposition gelten." Zudem forderte er eineschnellstmögliche Freilassung von Deniz Yücel. Katrin Göring-Eckardtunterstützte ihren Parteikollegen, deutliche Worte im Umgang mitautoritären Regierungen zu finden: "Vor Erdogan sollte man keineAngst haben. Er verträgt vor allem eins - dass man ihm ein klaresGegenüber ist."Pressekontakt:Karoline SchmidtUnternehmenskommunikation und VeranstaltungenTelefon: +49 (0)40 3280-1141E-Mail: karoline.schmidt@zeit.deOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuell