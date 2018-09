Köln (ots) - Der ehemalige Bundesvorsitzende von Bündnis 90/DieGrünen Cem Özdemir, Bestsellerautor Peter Hahne undEnthüllungsjournalist Günter Wallraff kritisieren den türkischenStaatspräsidenten Erdogan zu Beginn seines Staatsbesuchs inDeutschland scharf. In einem Interview mit DeutschlandsExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio sagtWallraff: "Wenn so viele der hier lebenden türkischen MigrantenErdogan auf den Leim gehen, fühle ich mich verpflichtet, mich für alldiejenigen einzusetzen, die in der Türkei verfolgt werden oder imGefängnis sitzen." Der Journalist und Autor, der in der Rolle desHilfsarbeiters Ali mit seinem Buch "Ganz unten" vor mehr als 30Jahren zum Helden der türkischen Gastarbeiter wurde, kündigt an: "Ichwerde wieder in die Türkei reisen und lasse es drauf ankommen. ImFalle einer Verhaftung ist alles hier in Deutschland für michgeregelt."Eine Teilnahme an der Eröffnung der Zentralmoschee in Köln amSamstag lehnt der Schriftsteller ab: "Die Moschee ist ein Fanal fürden politischen Islam. Da gilt: lieber nicht hingehen als alsnützlicher Idiot vorgeführt zu werden." Wallraff: "Ich habe Respektvor Merkel, dass sie nicht zum Staatsbankett des Bundespräsidentenkommt."Auch der ehemalige Grünen-Parteichef Cem Özdemir äußert sich imPodcast "FRAGEN WIR DOCH!" zum Erdogan-Besuch: "Ich gehe zumStaatsbankett, weil ich stellvertretend für diejenigen dort seinwill, die Erdogan zum Verstummen bringen will. Dabei empfinde ichtatsächlich so etwas wie republikanischen Stolz."Özdemir kündigt an: "Ich werde Erdogan die Hand geben, wie beieinem Bankett üblich. Aber es muss für ihn klar sein, dass er sich inDeutschland kein Programm maßschneidern kann." Der Grünen-Politikerist sicher: "Erdogan braucht Geld. Diese Chance sollten wir fürunsere Ziele nutzen."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" nimmt Özdemir auch dazu Stellung,dass er in Berlin wegen Drohungen nach seiner Erdogan-Kritik in keinTaxi mehr eingestiegen ist. Özdemir: "Ich fahre mittlerweile wiederTaxi, denn ich habe mich mit dem Berliner Taxiverband über diePöbelfahrer ausgetauscht. Wer sich mir gegenüber weiterhin grobunzulässig verhält, wird gemeldet." Özdemir: "Wir brauchen eine harteNull-Toleranz-Politik gegen Fanatismus, sonst bekommen wirextremistische arabische Clans."Auch Bestsellerautor und Journalist Peter Hahne nimmt im Podcastzum Erdogan-Besuch Stellung: "Man darf Erdogan nicht brüskieren,sondern muss ihn tolerieren und ihm die Stirn bieten." Für ihn seiklar: "Man hat den Islam hierzulande gewähren lassen, als sei erEvangelisch, Katholisch oder Jüdisch. Als würde man ihn nicht soernst nehmen. So wie wir Religionen betrachten. Das war ein Fehler."Die vollständigen Gespräche mit Günter Wallraff, Cem Özdemir undPeter Hahne hören Sie ab Freitagnachmittag in DeutschlandsExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio aufwww.spreeradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Spotify und SoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell